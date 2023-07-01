Ученые выяснили, что перемещение водных ресурсов изменило наклон Земли

Чрезмерное применение водных ресурсов, в том числе - выкачивание ее из земли и перемещение в другое место, - стало причиной изменения наклона Земли практически на 80 сантиметров к востоку только за 17 лет. Итоги экспертов Сеульского национального университета описаны в журнале Geophysical Research Letters.

По данным расчетов, с 1993 по 2010 год человечество выкачало 2150 гигатонн грунтовых вод, что эквивалентно повышению уровня моря примерно на шесть миллиметров. Эксперты из Сеула решили изучить полюс вращения Земли при помощи компьютерного моделирования: распределение воды на планете оказывает влияние на распределение массы. Это значит, что при добавлении веса в конкретную точку, Земля будет вращаться по-другому. Сначала ученые рассматривали только ледяные щиты и ледники, после чего добавили разные сценарии перераспределения грунтовых вод.

Модель соответствовала зафиксированному дрейфу полюсов только после того, как ученые включили перемещение 2150 гигатонн грунтовых вод. Большая часть воды была перераспределена в западной части Северной Америки, в северо-западной Индии и в средних широтах.

В материале говорится, что обычно полюс вращения меняется на несколько метров примерно за год, в связи с чем перемещение грунтовых вод не приводит к смене сезонов. Но в масштабах геологического времени полярный дрейф может повлиять на климат. По мнению ученых, если власти стран примут действия по замедлению истощения грунтовых вод, то теоретически можно исправить дрейф, однако только в том случае, если такие меры будут поддерживаться десятилетиями.

Источник: fbm.ru