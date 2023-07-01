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Родители бояться за будущее детей из-за изменения климата

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- Светлана Лаптева
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Исследовательская компания Morning Consult опросила более 5 тыс. человек в Индии, Мексике, Сингапуре, США и Великобритании об их отношении к климатическому кризису. Исследование показало, что 91% респондентов встревожен последствиями глобального потепления для жизни своих семей и своего будущего.

Как выяснили аналитики Morning Consult, изменения климата заставили 53% родителей в разных частях света задуматься, стоит ли им заводить больше детей. Больше всего взрослых беспокоят такие проблемы, как повышение температур (62%), нехватка воды (51%), повышение уровня моря (43%) и экстремальные погодные явления (43%), сообщает CNBC.

Родители также сказали, что учитывают климатическую ситуацию и устойчивость при выборе товаров. Почти две трети опрошенных (64%) сообщили, что они предпочитают продукты, полученные из экологически чистых источников, а для 60% респондетов методы устойчивого развития компании играют большую роль в том, что они покупают.

Исследование показало, что родители вероятнее всего будут готовы платить больше за "зеленые" продукты. Три четверти (75%) взрослых согласны доплачивать за экологичную одежду, 62% - за товары для животных, 59% - за электронику.

Больше половины (51%) респондентов возлагают климатическую ответственность на корпорации. 36% считают, что потребители должны подталкивать производителей к соблюдению экологических требований и устойчивому развитию.

Ранее Plus-one.ru рассказывал об исследовании, согласно которому тревога из-за климатического кризиса подталкивает людей жить сегодняшним днем. Примерно треть населения планеты опасается строить долгосрочные планы из-за тревоги по поводу будущего, вызванной разрушением окружающей среды.

Источник: plus-one.ru


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URL: https://www.vb.kg/430774
Теги:
семья, климат
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