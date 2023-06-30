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В Баткене задержали контрабандное стекло на 2,3 млн сомов

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Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" установлен факт незаконного перемещения товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

Так, при таможенном досмотре грузового отсека автотранспортного средства марки "Mercedes-Benz" под управлением гражданина КР Э.Д.А. выявлен товар – стекло в ассортименте без товаросопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в КР.

Общий вес груза составил - 15 484 кг., среднерыночная стоимость– 2 259 750 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Баткенской области".


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URL: https://www.vb.kg/430789
Теги:
граница, Кыргызстан, таможня
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