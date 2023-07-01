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Участники MadWay Rally расчистили дорогу Орнок-Кемин (фото)

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На средства участников международного проекта MadWay Rally в Кыргызстане была расчищена заброшенная дорога Орнок-Кемин. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в течение двух десятилетий этот перевал, протяженностью более 100 км, не использовался из-за завалов. Благодаря финансовой поддержке всех участников MadWay Rally восстановленная дорога станет доступна. Жители и гости Кыргызстана смогут проезжать по укороченному транспортному маршруту с живописными видами. Возле арки перед въездом на дорогу появилась металлическая стела, созданная из запчастей автомобилей, мотоциклов и гаечных ключей.

"В июне 2023 года мы помогли расчистить заброшенную дорогу в знак благодарности народу Кыргызстана за его гостеприимство. Надеюсь, ею будут пользоваться как туристы, так и местные жители", - сказал основатель проекта MadWay Rally кипрский предприниматель и инвестор Алексей Губарев.

Миссия проекта MadWay Rally не только открывать и популяризировать новые маршруты, но и активно вкладываться в преобразование и восстановление мест, в которых проходят гонки. Маршрут участников ралли в Кыргызстане проходит с 24 июня по 1 июля через города Бишкек, Токмак, Кемин, Каракол, высокогорное озеро Сонкель и другие локации. Гонка завершится в городе Чолпон-Ата, где 1 июля на конно-спортивном ипподроме пройдет музыкальный фестиваль MadWay Fest с участием таких звезд зарубежной эстрады как Диана Арбенина ("Ночные Снайперы") и группа Uma2rman.


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URL: https://www.vb.kg/430803
Теги:
Иссык-Кульская область, Россия, экология, Кыргызстан
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