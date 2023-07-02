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Из РФ в КР возвращен 8-летний мальчик, оставшийся без попечения родителей

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- Назгуль Абдыразакова
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Из Екатеринбурга в Кыргызстан возвращен несовершеннолетний гражданин КР, оставшийся без попечения родителей и законных представителей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 1 июля в рамках работы по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан Кыргызской Республики, оставшихся без попечения родителей и законных представителей за рубежом, генеральным консульством КР в городе Екатеринбурге совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции репатриирован (возвращен) на Родину несовершеннолетний гражданин Кыргызстана И.А., 2015 года рождения.

В 2022 году в связи с попыткой его продажи в г. Екатеринбурге указанный ребенок остался без попечения родителей и был временно размещен в государственном автономном учреждении социального обслуживания Свердловской области. За такое деяние мать А.Н. приговорена к 5 годам лишения свободы.

На протяжении этого времени генконсульство провело соответствующую работу, принимало участие в судебных разбирательствах в отношении несовершеннолетнего и его матери, проработало вопрос репатриации ребенка и оформлении документов на возвращение в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/430806
Теги:
МИД, несовершеннолетние, Россия, Кыргызстан, семья
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