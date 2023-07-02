Эркин Кимсанов: Чтобы оставаться врачом, надо постоянно покорять Эверест

"Сегодня в стране отмечается День медицинского работника. Армада воинов - защитников здоровья и благополучия народа круглосуточно находится на посту. Медик - это и лекарь, и учитель, и психолог, и социальный работник, и советник в одном лице. В этот день говорим друг другу слова любви и признания. И нам нужен и важен этот праздник для укрепления веры в наше предназначение, поскольку слова Гиппократа "любовь к врачебному искусству - это и есть любовь к человечеству" не устарели и поныне", - сказал в интервью vb.kg накануне праздника первый заместитель генерального директора медцентра "ЮРФА" Эркин Кимсанов.

"Болезни, как известно, не выбирают национальность, пол, гражданство. Только вместе им можно противостоять", - добавил он.

- С помощью современных методов диагностики, лечения и грамотных врачей…

- Безусловно. Поэтому мы каждый раз проводим переоценку деятельности компании, а наши медики постоянно учатся, повышают свою квалификацию. Думаем, что только таким образом можно принести больше пользы нашим пациентам. И, конечно, обязательно каждый врач должен иметь негаснущий интерес к профессии, стремиться учиться и совершенствоваться на любом этапе своей карьеры. У нас нет таких, которые бы пытались жить старыми знаниями. В нашей профессии вообще нельзя быть пассивным, упускать возможность освоить что-то новое, не стремиться к лучшему. Считаю, чтобы оставаться в профессии, необходимо всякий раз покорять Эверест.

Думаю, что за период пандемии это поняли даже люди, далекие от медицины. Новые болезни и синдромы, новые диагностические методы и подходы к лечению. Все это требует постоянной готовности работать на высоком уровне. В частности, мы стремимся внедрять признанные мировые стандарты в подходах к лечению, диагностике, в операционной процедуре по приему пациентов, по их маршрутизации и т.д. Это, конечно, не означает, что ЮРФА работала всё это время вне стандартов, речь идёт о работе по международной стандартизации именно в сфере услуг. Исходя из опыта применения международных стандартов маркетинга и менеджмента, мы выстраиваем для себя подходящий нашей структуре бизнес-формат. И в этом нам помогает сотрудничество с международным экспертом Павлом Соколовым.

- Что изменилось вследствие этого общения?

- Многое изменилось. Пришло понимание, что есть менеджмент услуг, как много должен знать и грамотно владеть навыками обслуживания персонал на разных уровнях, помимо профессиональных знаний, чтобы работа в медицинской компании отвечала самым высоким требованиям.

- А что конкретно внедряете?

- В настоящее время в рамках этого проекта мы впервые обучаем наших топ-менеджеров по стратегии продаж медицинских услуг, чтобы их работа не определялась позицией "получить с пациента последние деньги". Мы провели специальные встречи с врачами поликлиники, объяснили им методологию по обслуживанию пациентов, что нужно обратить внимание на жалобы, на разные подводные течения, исходя из существующих академических подходов к жалобе, анамнезу жизни, предварительному диагнозу. Без предварительного диагноза, без подтверждения его лабораторными методами исследования врач не может поставить окончательный диагноз, а ведь зачастую многие без окончательного диагноза назначают лечение. Многие врачи знают об этом, но у всех разная степень восприятия данной информации.

- Но клиника добилась результатов и без обучения и каких-то ориентиров. В чем секрет на пути к успеху?

- Секрет в порядке и в дисциплине, в убежденной вере в себя и в компанию. Мы двигались интуитивно, и наша интуиция нас не подвела. Ставили для себя задачи и достигли определенных целей, но для устойчивого развития необходимо брать на вооружение новые подходы. Достичь успеха, как говорится, методом тыка, без специальных инструментов сегодня точно не получится.

-Можно ли утверждать, что компания обновила свой имидж?

- Мы сейчас не предоставляем услуг по гемодиализу, не стало продаж медицинского оборудования, медицинской техники, лабораторного оборудования. Мы полностью ушли от дистрибьюции. В нашем поле зрения остаются только услуги центра лучевой диагностики, центра медицинской реабилитации и ЮРФА-клиники. Изменения в большей степени коснулись именно позиционирования компании, а ее миссия и ценности остаются неизменными. Главная наша цель, повторяю, улучшение здоровья населения республики посредством непрерывного улучшения качества оказания медицинских услуг, удовлетворения требований и ожиданий жителей нашей страны.

- Как изменился пациент за время работы компании?

- Наша компания начала работать на медицинском рынке с 1999 года. За это время кардинально изменились позиции в отношениях не только врач-пациент, а вообще общечеловеческие ценности и правила жизни. Все негативные моменты и "болезни" нашего общества и в целом цивилизации наложили свой отпечаток. Нередко посетители, считающие себя блогерами, самопровозглашенными экспертами, позволяют себе корректировать врачебные рекомендации, вмешиваться в лечебно-диагностический процесс, привносить в него что-то своё, показывать и снимать, комментировать медицинского работника и т.д. И никто из таких "комментаторов" не задумывается, как это может навредить ему самому, его здоровью, другим людям, не говоря про достоинство и чувства медицинского персонала, имидж медицинской компании, предоставляющей услуги.

Хотя большинство наших пациентов совершенно адекватные люди - они доверяют нам, старательно выполняют наши рекомендации и искренне благодарят за помощь.

До нас до сих пор доходят отголоски ушедшей в небытие советской медицины, которая, без сомнения, была одной из лучших моделей медицины, которые существовали, где была не декларируемая, а реальная забота о здоровье населения. Но реалии изменились: теперь только сам пациент несет ответственность за свое здоровье, и государство не всегда может полностью обеспечить все запросы по его обеспечению. Но "привычка к хорошему" не проходит, и поэтому вопросы: "почему и откуда такие цены, а почему не бесплатно?" остаются.

- Работая в таких условиях, вы нашли для себя какой-то рецепт и модель поведения?

- Рецепт один – поднимать еще выше качество оказываемых услуг. Оно должно быть лучше изо дня в день. Надо всегда говорить правду, чтобы потом не вспоминать, что ты сказал. В нашей стратегии также есть забота и о медицинском работнике, о враче. Необходимо создать ему максимально благоприятные комфортные условия, чтобы он мог зарабатывать и кормить свою семью. Врач не должен смотреть в карман пациента. Лично меня, как врача, это сильно напрягает. Получается, что ты 8-9 лет учишься, чтобы потом заглядывать в карман пациента?! Это неправильно. Я считаю, что в этом случае частный медицинский бизнес - лучшая альтернатива, поскольку это легальная работа по реальным ценам и полная прозрачность по налогам.

- Когда вы чувствовали себя увереннее двадцать лет назад или сегодня?

- Мы всегда чувствуем себя уверенными, и у частной медицины, на мой взгляд, авторитет с годами только растет. Самым ярким в этом смысле считаю опыт Грузии, и мы планируем познакомиться с ним в ближайшее время.

Всем своим медицинским коллегам хочу сказать, что мы строим будущее нашего здравоохранения вместе. И в этом повседневном кропотливом труде желаю всем здоровья, устойчивого развития и благополучия!