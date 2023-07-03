В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по приглашению министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева 2-3 июля состоится официальный визит Замбри Абдул Кадира в Кыргызскую Республику.

В ходе официального визита планируются встречи на высшем и высоком уровнях в целях обсуждения вопросов активизации всего спектра кыргызско-малазийских отношений, в частности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.