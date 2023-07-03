Международные эксперты изучат возможности Кыргызстана в области безопасности здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, сегодня правительство Кыргызской Республики принимает у себя миссию Совместной внешней оценки (СВО) Международных медико-санитарных правил (ММСП). В этой миссии, которая пройдет с 3 по 7 июля 2023 года, примут участие 15 международных технических экспертов из разных стран, технических институтов и агентств ООН для оценки потенциала Кыргызстана по предотвращению, обнаружению и быстрому реагированию на угрозы общественному здравоохранению.

Миссия СВО изучит 19 технических областей, включая иммунизацию, лаборатории и многое другое, в рамках совместного процесса с участием международных и национальных экспертов. Эти эксперты вместе с представителями властей Кыргызской Республики также примут участие в совместных обсуждениях и поездках на места, которые будут проводиться в течение недели. Целью данной миссии является всесторонняя оценка возможностей Кыргызской Республики в области безопасности здоровья, выявление недостатков и сильных сторон, а также предоставление стране ценной информации для эффективного реагирования на возникающие угрозы общественному здравоохранению.

Кыргызстан является первой страной среди 53 стран Европейского региона ВОЗ, которая провела второй раунд СВО. Это достижение демонстрирует приверженность Кыргызской Республики укреплению потенциала безопасности здравоохранения и обеспечению благополучия населения. Миссия СВО будет играть решающую роль в укреплении безопасности здравоохранения, стимулируя разработку стратегического и оперативного Национального плана действий по безопасности здравоохранения правительством Кыргызской Республики при поддержке международных партнеров.

"Реализация Международных медико-санитарных правил, и в целом обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, являются первоочередной задачей нашего правительства. В наше время, когда международные пересечения становятся все более распространенными, эффективная медицинская и санитарная защита становится неотъемлемой частью обеспечения общественного здоровья. Важно понимать, что Совместная внешняя оценка не должна рассматриваться как негативный процесс, который выявляет только проблемы и недостатки. Это скорее уникальная возможность увидеть свои достижения и потенциал, а также получить рекомендации для дальнейшего улучшения" - отметила министр здравоохранения Кыргызской Республики.