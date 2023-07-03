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Гендиректором ООН ФАО вновь избран Цюй Дунъюй

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Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций вновь избран Цюй Дунъюй. Об этом сообщает пресс-служба МИД,

По ее данным, 1 июля 2023 года в Риме начала работу 43-я Конференция Сельскохозяйственной и Продовольственной Организации ООН (ФАО), которая продолжится до 7 июля. От Кыргызстана в работе Конференции принимает участие постоянный представитель при ФАО Таалай Базарбаев.

2 июля в штаб-квартире ФАО состоялось голосование по выборам Генерального директора ФАО. На эту должность претендовал только один кандидат – действующий Генеральный директор Цюй Дунъюй из Китая. По итогам голосования Цюй Дунъюй, получив поддержку 168 государств-членов Организации, был переизбран генеральным директором ФАО на новый 4-летний срок – до 31 июля 2027 года.


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URL: https://www.vb.kg/430835
Теги:
Китай, Кыргызстан, МИД, ООН
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