Гендиректором ООН ФАО вновь избран Цюй Дунъюй

Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций вновь избран Цюй Дунъюй. Об этом сообщает пресс-служба МИД,

По ее данным, 1 июля 2023 года в Риме начала работу 43-я Конференция Сельскохозяйственной и Продовольственной Организации ООН (ФАО), которая продолжится до 7 июля. От Кыргызстана в работе Конференции принимает участие постоянный представитель при ФАО Таалай Базарбаев.

2 июля в штаб-квартире ФАО состоялось голосование по выборам Генерального директора ФАО. На эту должность претендовал только один кандидат – действующий Генеральный директор Цюй Дунъюй из Китая. По итогам голосования Цюй Дунъюй, получив поддержку 168 государств-членов Организации, был переизбран генеральным директором ФАО на новый 4-летний срок – до 31 июля 2027 года.