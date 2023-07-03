В Кыргызстане разрешили брать матчество. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

По ее данным, 30 июля 2023 года, Конституционный суд рассмотрел дело о проверке конституционности некоторых нормативных положений Семейного кодекса (часть 2 статьи 63) и Закона Кыргызской Республики "Об актах гражданского состояния" (абзац второй части 1, абзац второй части 3 статьи 30) и признал их не противоречащими Конституции КР.

Суть обращения заключалась в том, что заявитель просила, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами дать возможность использования матчества.

Рассмотрев дело на судебном заседании, Конституционный суд пришел к следующим выводам.

В целом, наше законодательство предусматривает возможность присвоения имени по кыргызским национальным традициям, а также по сложившейся советской системе присвоения имени, предусматривающей собственное имя, фамилию и отчество.

Следует сразу же отметить, что порядок присвоения имени по кыргызским национальным традициям (с указанием "уулу, кызы, тегин") остается неизменным.

"В то же время, относительно права родителей, в том числе матери, на присвоение ребенку фамилии, имени и отчества по советской системе находится в непосредственном соприкосновении с правом ребенка на обеспечение наилучших интересов и благоприятных условий его развития, становления в соответствующей социальной среде.

В этой связи права ребенка имеют приоритетное значение относительно прав родителей и находятся под особой государственной защитой. А поскольку нахождение ребенка с матчеством в традиционном обществе может повлечь за собой применение в отношении него различного рода стигм и буллингов (клеймение, травля), в удовлетворении ходатайства заявителя было отказано.

Однако по достижению совершеннолетия (восемнадцатилетнего возраста согласно ст.56 Гражданского кодекса КР), то есть приобретения способности объективно оценивать и адекватно реагировать на существующую действительность и полностью отвечать за свои поступки гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, он должен иметь права выбора между отчеством и матчеством. Поэтому законодательство должно содержать правовые положения, предоставляющие этой категории граждан такую возможность и не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола.

Указанным Решением ни в коей мере не нарушаются традиционные и исторические устои нашего общества, связанные с присвоением имени"- говорится в сообщении ведомства.