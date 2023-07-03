Погода
$ 87.12 - 88.00
€ 94.87 - 95.87

В Кыргызстане разрешили брать матчество

488  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане разрешили брать матчество. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

По ее данным, 30 июля 2023 года, Конституционный суд рассмотрел дело о проверке конституционности некоторых нормативных положений Семейного кодекса (часть 2 статьи 63) и Закона Кыргызской Республики "Об актах гражданского состояния" (абзац второй части 1, абзац второй части 3 статьи 30) и признал их не противоречащими Конституции КР.

Суть обращения заключалась в том, что заявитель просила, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами дать возможность использования матчества.

Рассмотрев дело на судебном заседании, Конституционный суд пришел к следующим выводам.

В целом, наше законодательство предусматривает возможность присвоения имени по кыргызским национальным традициям, а также по сложившейся советской системе присвоения имени, предусматривающей собственное имя, фамилию и отчество.

Следует сразу же отметить, что порядок присвоения имени по кыргызским национальным традициям (с указанием "уулу, кызы, тегин") остается неизменным.

"В то же время, относительно права родителей, в том числе матери, на присвоение ребенку фамилии, имени и отчества по советской системе находится в непосредственном соприкосновении с правом ребенка на обеспечение наилучших интересов и благоприятных условий его развития, становления в соответствующей социальной среде.

В этой связи права ребенка имеют приоритетное значение относительно прав родителей и находятся под особой государственной защитой. А поскольку нахождение ребенка с матчеством в традиционном обществе может повлечь за собой применение в отношении него различного рода стигм и буллингов (клеймение, травля), в удовлетворении ходатайства заявителя было отказано.

Однако по достижению совершеннолетия (восемнадцатилетнего возраста согласно ст.56 Гражданского кодекса КР), то есть приобретения способности объективно оценивать и адекватно реагировать на существующую действительность и полностью отвечать за свои поступки гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, он должен иметь права выбора между отчеством и матчеством. Поэтому законодательство должно содержать правовые положения, предоставляющие этой категории граждан такую возможность и не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола.

Указанным Решением ни в коей мере не нарушаются традиционные и исторические устои нашего общества, связанные с присвоением имени"- говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430838
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  