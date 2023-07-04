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Бакетаев: Таджикистану не выгодно откладывать решение приграничного вопроса

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- Бакыт Басарбек
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Таджикистану, как и Кыргызстану также невыгодно сейчас решать приграничный вопрос вооружённым путем из-за существующих внутренних проблем. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, немалые финансовые средства, которые необходимы другим отраслям, будут уходить на боеприпасы.

"Бессмысленность этой войны должна останавливать обе стороны и сейчас пришло время дипломатии. В том же Таджикистане хватает экономических и политических проблем. Поэтому и в соседней республике не готовы вести полномасштабную войну и там это прекрасно осознают", - сказал эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/430862
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, Бакыт Бакетаев
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