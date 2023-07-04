Погода
$ 87.17 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

Магистрантка из Кыргызстана добивается научных успехов в южнокорейском вузе

232  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Немало кыргызстанцев добиваются значительных успехов за границей в области учебы и работы. В числе таких талантливых молодых людей - магистрантка и стипендиатка престижной корейской государственной программы GKS (Global Korea Scholarship) Клара Акбарали кызы. Сейчас она получает образование в университете Соганг по специализации "Политология и дипломатия". Успешно окончив первый курс магистратуры, Клара дополнительно подала заявку на участие в программе G50 K-Academy и успешно прошла отбор. Об этом редакции vb.kg рассказала она сама.

Программа GKS, в которой участвует Клара, предоставляет студентам из различных стран возможность получить образование в Южной Корее. Это высоко оцениваемая и востребованная стипендия, которая открывает двери к престижным университетам страны. Клара выбрала университет Соганг, известный своим качеством образования и академическими возможностями.

Как магистрантка по направлению "Политология и дипломатия", Клара постоянно углубляет свои знания в сфере политической науки и дипломатии. Это важная область, которая требует высокой квалификации и специальных навыков для анализа международных отношений и политических процессов. Университет Соганг предоставляет студентам множество возможностей для изучения и исследования в этой области, и Клара с гордостью реализует свой потенциал.

Что же касается программы G50 K-Academy, предназначенную для студентов из 50 стран мира, то она содержит в себе различные направления, включая городское административное управление, К-культуру, ядерную проблему между Северной и Южной Кореей, IT-технологии и финансовую сферу. Эти области являются важными и актуальными в современном мире, и участие Клары в этой программе позволит ей расширить свои знания и навыки в этих областях.

По словам Клары, после завершения обучения в программе G50 K-Academy, студенты должны написать серию статей по пройденным темам и это отличная возможность для Клары поделиться своими знаниями и исследованиями с широкой аудиторией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430864
Теги:
вуз, Южная Корея, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  