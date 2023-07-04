Магистрантка из Кыргызстана добивается научных успехов в южнокорейском вузе

Немало кыргызстанцев добиваются значительных успехов за границей в области учебы и работы. В числе таких талантливых молодых людей - магистрантка и стипендиатка престижной корейской государственной программы GKS (Global Korea Scholarship) Клара Акбарали кызы. Сейчас она получает образование в университете Соганг по специализации "Политология и дипломатия". Успешно окончив первый курс магистратуры, Клара дополнительно подала заявку на участие в программе G50 K-Academy и успешно прошла отбор. Об этом редакции vb.kg рассказала она сама.

Программа GKS, в которой участвует Клара, предоставляет студентам из различных стран возможность получить образование в Южной Корее. Это высоко оцениваемая и востребованная стипендия, которая открывает двери к престижным университетам страны. Клара выбрала университет Соганг, известный своим качеством образования и академическими возможностями.

Как магистрантка по направлению "Политология и дипломатия", Клара постоянно углубляет свои знания в сфере политической науки и дипломатии. Это важная область, которая требует высокой квалификации и специальных навыков для анализа международных отношений и политических процессов. Университет Соганг предоставляет студентам множество возможностей для изучения и исследования в этой области, и Клара с гордостью реализует свой потенциал.

Что же касается программы G50 K-Academy, предназначенную для студентов из 50 стран мира, то она содержит в себе различные направления, включая городское административное управление, К-культуру, ядерную проблему между Северной и Южной Кореей, IT-технологии и финансовую сферу. Эти области являются важными и актуальными в современном мире, и участие Клары в этой программе позволит ей расширить свои знания и навыки в этих областях.

По словам Клары, после завершения обучения в программе G50 K-Academy, студенты должны написать серию статей по пройденным темам и это отличная возможность для Клары поделиться своими знаниями и исследованиями с широкой аудиторией.