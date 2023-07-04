Эрбол Султанбаев: Сотовый оператор Mega останется в ведении государства

Планы государства относительно ЗАО "Альфа Телеком" (Mega) не поменялись. Об этом на своей странице в соцсети заявил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

"В настоящее время компания выставлена на аукцион, участие в котором будет принимать Государственный банк развития Кыргызской Республики, который планирует приобрести сотового оператора.

Тем самым компания останется в ведении государства, продолжая вносить свой вклад в развитие экономики страны. Кроме того, ожидается, что смена регулятора приведет к улучшению качества услуг для населения", - написал Эрбол Султанбаев.

Отметим, ранее сообщалось, что Государственное агентство по управлению государственным имуществом приглашает к участию в электронном аукционе по реализации 100 процентов государственного пакета акций ЗАО "Альфа Телеком".