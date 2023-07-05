В Чолпон-Ате пройдет кыргызско-азербайджанский бизнес-форум

Национальное агентство по инвестициям при президенте КР 26 июля 2023 года в городе Чолпон-Ата планирует проведение кыргызско-азербайджанского бизнес-форума в рамках пятого заседания Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"Бизнес-форум является важным мероприятием для развития двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой для установления деловых отношений между представителями бизнеса.

Направление бизнес-форума коснутся таких сфер сотрудничества, как туризм, промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность, здравоохранение, гостиничный и ресторанный бизнес, архитектура и строительство (инжиниринг), информационные технологии, логистика и международная перевозка, маркетинг и консалтинг.

В этой связи приглашаем заинтересованных предпринимателей принять участие в данном мероприятии.

Регистрацию можно пройти по следующей ссылке.

По всем вопросам просим обращаться по тел.: 0707- 92-50-50 (Тыныбеков Бекжан), 0707-502-502 (Исмаилова Акмарал)