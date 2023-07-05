МВД: Визовый мошенник обманул 100 кыргызстанцев

Задержан руководитель одной из компаний, который войдя в доверие, под предлогом предоставления рабочей визы завладел денежными

средствами у 100 граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения данной региональной операции по противодействию незаконной миграции территориальными подразделениями органов внутренних дел выявлено 425 нарушений миграционного законодательства Кыргызской Республики.

- Из них 14 нарушений правил привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы,

- 41 нарушений приграничным трудящимся-мигрантом правил осуществления трудовой деятельности в КР,

- 160 нарушений лицами, пригласившими в КР или принимающими иностранных граждан, установленного порядка их пребывания.

- выявлено 210 нарушений иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в КР или транзитного проезда.

Сумма наложенных штрафов за выявленные нарушения миграционного законодательства Кыргызской Республики составляет более 2 545 000 сомов.

В ходе данной операции установлены также другие факты противоправных деяний, в том числе незаконное хранение оружия – 4, незаконное

пересечение государственной границы – 5, преступления экстремистской направленности – 13, выявлено фактов организации незаконной миграции – 104, задержано лиц, находящиеся в международном розыске – 1.

Сотрудниками СПЭНМ МВД пресечена преступная деятельность двух граждан Пакистана, организовавших канал незаконной миграции. С июля 2022 года и по настоящее время, используя свои фиктивные компании, они оказывали услуги путем предоставления ложных сведений в государственные органы с целью извлечения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.168 ч.2 (организация незаконной миграции) УК КР.