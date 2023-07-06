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В Кыргызстан незаконно был ввезен компьютерный томограф

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В апреле 2021 года, в адрес Бишкекской медицинской клиники "К" из турецкой компании "PCR LTD" (инициалы изменены) по таможенной процедуре "временный ввоз" был ввезен товар компьютерный томограф марки "Philips Brilliance". Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

По ее данным, при ввозе товара "компьютерный томограф" представитель медицинской компании "М. Я." (инициалы изменены) предоставив заведомо ложные данные произвел таможенное оформление по таможенной процедуре "временный ввоз".

При этом директор медицинской компании "К" "М.А." (инициалы изменены) пояснил, что товар "компьютерный томограф" марки "Philips Brilliance" из Турецкой Республики в Кыргызскую Республику не завозил, представителя "М.Я.", не знает. С экспортируемой турецкой компанией контракт не составлял.

Сумма ущерба, нанесенного государству составила 255 355 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру, для рассмотрения и принятия решения согласно законодательству КР.


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URL: https://www.vb.kg/430908
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, таможня, больница
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