Как в КР лоббируют принятие законов, противоречащих интересам страны

А как вы думаете, наши чиновники сами придумали ввести в Кыргызстане систему двенадцатилетнего образования? Похоже, что нет. Вектор этой инициативы слишком уж явно нацелен на разрыв интеграционных связей в евразийском образовательном пространстве. К тому же появилась она аккурат после выделения очередного западного гранта для кыргызского Минобразования.

Грант в размере €32 млн Европейский союз выделил Кыргызстану в 2022 году - на реформирование образования. Деньги западные партнеры дали с условием, что республика займется "повышением медиаграмотности" для учителей и учащихся, устранит "гендерную слепоту в методических и учебных материалах", будет развивать "зеленые навыки" у участников образовательного процесса.

А вскоре после этого появился закон, созвучный западным стандартам образования. Точнее в ЖК поступило аж два новых законопроекта "Об образовании" - один подготовленный кабинетом министров, в написании второго, инициированного депутатами, принимала участие межведомственная рабочая группа. В числе преобразований, предлагаемых прозападными новаторами, исключение государственной аккредитации школ, внедрение ваучерной системы образования, отказ от действующих стандартов образования и другие новшества.

Законопроекты прошли первое чтение и были объединены в режиме второго чтения. В третьем чтении Жогорку Кенеш 29 июня принял единый документ. Теперь дело за президентом. Поддержит ли он навязанные странами Запада стандарты образования, которые ослабят образовательной системы нашей страны и усилят внешнее влияние.

В случае, если закон вступит в силу, будущие выпускники школ Кыргызстана помимо прочего лишатся возможности получать высшее образование в России. До сих пор единство образовательных стандартов способствовало тому, что многие наши юные соотечественники могли учиться в российских вузах, получать там престижные профессии, качественное образование. Причем бесплатно.

Последний фактор очень значим для многих кыргызстанцев - ведь далеко не каждый может позволить ежегодно отдавать по $40 тысяч (минимум!) в год за то, чтобы его талантливый ребенок учился в странах Запада. При этом, такие семьи могли спокойно отправлять своих детей на учебу в Россию.

В настоящее время в РФ обучается около 14 тысяч студентов из КР. Это означает, что 14 тысяч кыргызских семей смогли, благодаря РФ обеспечить своему ребенку лучшее будущее.

Еще одна законодательная инициатива, насаждаемая Кыргызстану западными партнерами - закон о биобезопасности. .

История этого законопроекта начинается в 2006 году. Тогда его подготовили впервые, но вернули разработчикам и рекомендовали расширить. Второй документ такого рода был подготовлен только в 2019 году, но его принятию помешала пандемия, обозначившая новые вызовы и угрозы, которые тоже нужно было учесть в документе. Следующий вариант был разработан в 2020 году, однако он вызвал вопросы у зарубежных экспертов, рекомендовавших привести его в соответствие с международными протоколами и конвенциями.

В связи с этим, осенью 2022 года кыргызские чиновники отправились в Женеву, где консультировались по поводу законопроекта с экспертами по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Консультанты изучили документ и выдали свои рекомендации. Новый документ с учетом всех требований женевских консультантов будет представлен уже в третьем квартале нынешнего года в правительстве.

Не обманывайтесь многообещающим названием закона. Документ, принятие которого чутко курируется западниками, фактически не решает вопросов биобезопасности, поскольку никак не регулирует вопрос биолабораторий. Что очень странно, поскольку документ должен бы гарантировать Кыргызстану защиту от всех биологических вызовов.

Однако, речи об этом в нем не идет. Более того, как считают эксперты, принятие документа заложит основу для создания на территории страны объектов повышенной биологической опасности.

То есть никто не сможет поручиться, что после того, как он вступит в силу, США не построит в КР одну из своих биолабораторий для экспериментов с опасными бактериями и создания биологического оружия. Тем более, что предпосылки к этому есть: возможность реализации такого проекта в Нарынской области обсуждается в Кыргызстане прямо сейчас.

"Самая главная проблема с американскими лабораториями в том, что там нет доступа местных специалистов и чем занимаются эти лаборатории и какую деятельность они ведут проконтролировать невозможно. Я думаю, что одной из важных пунктов нового закона о биобезопасности должны быть заперт на появление тех лабораторий на территории КР, который местные власти не контролируют", - говорит политолог Игорь Шестаков.

Он отмечает, что тема биобезопасности после 2020 года перестала быть условной для нашего общества.

"Covid многие кыргызстанцы почувствовали на себе. Поэтому с одной стороны страна должна быть защищена, с другой - государство должно контролировать все предложение от зарубежных стран каким-либо образом разместить здесь свои объекты. Моя однозначная позиция Кыргызстан должен брать под контроль эти объекты и, соответственно, если этот объект представляет угрозу для Кыргызстана нельзя давать разрешение на его строительство", - резюмирует эксперт.

Не исключено, конечно, что против строительства американской биолаборатории в Кыргызстане восстанет сам народ. Помните, какой общественный резонанс вызвала в свое время новость о постройке такого объекта в приграничном районе Казахстана? Тогда наши сограждане даже выходили на митинги.

Вместе с тем, хочется, чтобы законодательные инициативы становились надежным щитом в обеспечении безопасности страны, а не открывали двери для тех, кто мечтает превратить нашу страну в испытательный полигон.