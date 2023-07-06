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"Жапаров лично потребовал принять все законные меры в отношении племянника"

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- Бакыт Басарбек
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Пресс-секретарь президент КР Эрбол Султанбаев на своей странице в соцсети прокомментировал задержание родственника главы государства.

"Относительно задержанного Улана Жапарова сообщаем, что он действительно является родственником главы государства. Он подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с вопросами на таможне.

Узнав об этом, президент Жапаров лично потребовал принять все законные меры в отношении подозреваемых. Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности.

Любой гражданин, несмотря на свои родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения, будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

Если дело связано с коррупцией, то и в обязательном порядке возмещать ущерб. Это требование главы государства", - написал Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/430926
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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