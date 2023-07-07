ГНС из незаконного оборота изъяла более 25 тонн ГСМ

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в ряде областей выявила факты незаконного хранения и реализации нефтепродуктов.
Всего из незаконного оборота изъято 25 тыс. 543 литра ГСМ.
В частности, в Ошской области было обнаружено незаконное хранение ГСМ на территории АЗС. Также самовольно были сняты или отсутствовали контрольные пломбы ГНС и сопроводительные документы на продукцию. Изъято 15 400 литров ГСМ.
В Чуйской области выявлен факт реализации ГСМ непосредственно при сливе с транспортных средств, перевозивших продукцию из Республики Казахстан. Изъято 10 тыс. 143 литра ГСМ.
Материалы переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки.
ГНС продолжает работу по обеспечению соблюдения налогового законодательства и борьбе с незаконным оборотом ГСМ.