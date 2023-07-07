Сотрудники СБНОН МВД КР задержали члена международного наркосиндиката

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики совместно с ГКНБ Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция по перекрытию канала сбыта психотропного вещества "мефедрон".

При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД КР совместно с ГКНБ КР при получении из тайника-закладки психотропного вещества "мефедрон" примерным весом 6 кг, задержан О.Э. 2001 г.р. являющийся членом международного наркосиндиката занимающегося транзитом крупных партий психотропных веществ в приграничные страны. Кроме того, у задержанного изъято поддельное удостоверение сотрудника СБНОН МВД КР.

Следственной службой МВД Кыргызской Республики, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 ч.3 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Стоит отметить, что при реализации преступного умысла и сбыта вышеуказанного психотропного вещества, незаконный доход гр. О.Э. и

других неизвестных лиц, мог составить более 33 млн. сом. Предотвращено распространение на территории страны свыше 40 тыс. разовых

доз психотропного вещества "мефедрон".

В настоящее время проводятся дополнительные специальные-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.