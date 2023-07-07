В Сокулуке был похищен мужчина с целью выкупа. Подозреваемые задержаны

Сотрудниками ГУУР МВД КР в Сокулукском районе задержаны подозреваемые в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 22 июня 2023 года в ОВД Сокулукского района обратился житель Бишкека с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые вечером того же дня на одной из улиц села Сокулук насильно посадили его сорокашестилетнего родственника в автомашину марки "BMW X-5" и увезли в неизвестном направлении.

На основании собранных документов 23 июня Сокулукским РОВД было возбуждено уголовное дело по статье 165 "Похищение человека" УК КР. Родственники сообщили, что похищенный гражданин занимается предпринимательством.

По имеющимся данным на улице к мужчине подошли неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками силовых структур.

Заподозрив неладное, родственники обратились в милицию. В целях установления местонахождения лиц причастных к похищению человека проведены ряд комплексных оперативно-розыскных мероприятий. Осуществлялась совместная работа, направленная на установление и задержание подозреваемых. К расследованию подключились оперативники Третьего управления ГУУР МВД.

С помощью камер видеонаблюдения был установлен государственный номерной знак автомашины. Как оказалось, иномарку продали неким лицам около недели назад.

Ряд подразделений ОВД занимались поиском машины, на которой скрылись подозреваемые, была вероятность того, что они направились в Ош. В этой связи был осуществлен немедленный выезд оперативников Третьего управления ГУУР МВД в Ошскую область. В дальнейшем сотрудникам милиции удалось выйти на след разыскиваемой машины.

На установление местонахождения подозреваемых сотрудникам милиции понадобилось около суток. Их обнаружили на территории Ноокатского района. Ориентировка на машину марки "BMW X-5" была дана во все региональные управления органов внутренних дел. Сотрудники местной

милиции заметили подозрительную машину в одном из населенных пунктов и задержали одного из подозреваемых.

В результате дальнейших принятых мер сорокашестилетний житель Сокулукского района был найден. В дом, где находились подозреваемые и похищенный гражданин вошли сотрудники Третьего управления ГУУР МВД и других подразделений. По полученным данным похищение предпринимателя организовано с целью последующего вымогательства денежных средств.

По подозрению в совершении преступления задержаны гражданин А. Б. 1991 г.р., и гражданин А. уулу К., 2000 года рождения, Б. уулу Ш. 2000 года рождения, все они являются уроженцами Ноокатского района, проживают в городе Бишкек.

Преступление раскрыто благодаря слаженному взаимодействию и эффективной совместной работе сотрудников Третьего управления ГУУР МВД, ОВД Ноокатского района Ошской области, ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района.

В настоящее время постановлением суда все задержанные заключены под стражу сроком на два месяца".