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ГНС изъяла более 5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Государственной налоговой службы ходе рейдовых мероприятий выявили факты реализации контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего из нелегального оборота изъято 5 247 пачек сигарет без акцизных марок.

В частности, в городе Джалал-Абаде в двух автотранспортных средствах были обнаружены табачные изделия без акцизных марок и сопроводительных документов. Изъято 4420 пачек. Материалы переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки.

Также в Таласской области была установлена автомашина, водитель которой пытался сбыть торговым точкам табачные изделия без акцизных марок. Изъято 827 пачек сигарет, субъекту наложен штраф.


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URL: https://www.vb.kg/430945
Теги:
ГНС, табак, Кыргызстан, акциз
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