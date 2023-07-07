ГНС изъяла более 5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Сотрудники Государственной налоговой службы ходе рейдовых мероприятий выявили факты реализации контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего из нелегального оборота изъято 5 247 пачек сигарет без акцизных марок.

В частности, в городе Джалал-Абаде в двух автотранспортных средствах были обнаружены табачные изделия без акцизных марок и сопроводительных документов. Изъято 4420 пачек. Материалы переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки.

Также в Таласской области была установлена автомашина, водитель которой пытался сбыть торговым точкам табачные изделия без акцизных марок. Изъято 827 пачек сигарет, субъекту наложен штраф.