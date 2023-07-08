Поиск перспектив решений водных проблем Кыргызстана и стран ЦА

В Бишкеке прошел круглый стол: "Реалии и перспективы решения водных проблем Кыргызстана в контексте межгосударственного сотрудничества Центральной Азии"

Организаторы дискуссии Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при Спикере ЖК КР сделали акцент на том, что важно было обсудить актуальные вопросы, связанные с водными ресурсами Кыргызстана, а также проблем и перспектив их решения в рамках межгосударственного сотрудничества в данном направлении.

Эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев заявил, что страны Центральной Азии скоро могут столкнуться с экологической катастрофой. И одна из проблем – обмеление водоемов. К примеру, уровень воды в двух главных реках региона Сырдарье и Амударье к 2050 году снизится почти на 15%. Это неблагоприятно скажется на странах, которые используют этот водный ресурс.

Вместе решать проблему с водными ресурсами призвал страны Центральной Азии президент Казахстана на июньском Международном форуме в Астане.

По словам президента Токаева, проблема воды и изменение климата тесно связаны между собой. Центральная Азия – это регион, где водная безопасность может быть достигнута только путем тесного сотрудничества и эффективно подобранных совместных мер.

Президент Кыргызстана отметил, что с учетом дефицита и высоких цен на энергоносители возобновляемые источники энергии все больше и больше выходят на первый план.

Кыргызстан же обладает значительным потенциалом в гидроэнергетической сфере, однако использует его всего лишь на 13%.

"Особо хочу выделить то обстоятельство, что расположение Кыргызстана в зоне формирования водных ресурсов, которыми также пользуются страны-соседи, обусловливает нашу высокую ответственность перед всем регионом. Кыргызстан выступает за важность и значимость сотрудничества в этой области на справедливой, разумной и равноправной основе, отвечающей интересам всех стран региона", – сказал Жапаров.

Далее 22 июня 2023 года депутат Мажилиса Серик Егизбаев обратился к депутатам Государственной думы России с предложением о совместной работе над проектом по переброске части стока сибирских рек в Казахстан и другие страны центральноазиатского региона.

В этих условиях Казахстану необходимо реализовывать мероприятия по совершенствованию межгосударственных водных отношений, трансграничной переброске рек.

Он напомнил, что в 1976 году на XXV съезде КПСС, высшим на тот момент уровнем государственного управления, было принято решение о начале работ по осуществлению проекта по переброске части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. Над проектом работали более 160 специализированных научных организаций страны, в том числе, 32 союзных министерства и 9 министерств союзных республик. Было подготовлено 50 томов расчётов и прикладных научных исследований.

"Готовилось грандиозное строительство системы каналов и водохранилищ, которые предусматривали в том числе открытие судоходства по каналу "Азия": Карское море - Каспийское море - Персидский залив, ввод в эксплуатацию более 14 млн га орошаемых земель. Но в 1986 году было принято решение о полной остановке проекта.

В связи с чем депутат предложил инициировать создание отдельной межправительственной комиссии Казахстан – Россия по проекту переброски части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию, рассмотреть создание отдельного центрального государственного органа по управлению водными ресурсами.

Учитывая вышеизложенное считаю, что нужно использовать различные межгосударственные подходы в решении водных проблем в ЦА. К примеру, для разработки системы справедливого обмена водных ресурсов в ЦА необходимо создать единый координирующий орган, с привлечением России, которая смогла бы сыграть посредническую роль в переговорах об активизации управления водными ресурсами используя механизмы таких объединений, как ЕАЭС и ШОС. Первым шагом могло бы стать вынесение на обсуждение водного вопроса в повестку намеченного на осень саммита глав государств в формате "ЦА5 + Россия".

Вероятней всего Россия готова оказать поддержку усилиям стран ЦА по самостоятельному управлению и рационального использованию водных ресурсов.

Как известно существует Международный фонд спасения Арала, который является наиболее подходящей площадкой для сближения стран "Верховья", трансграничных рек и нижнего течения.

В этой связи РФ могла бы получить статус наблюдателя в международном фонде спасения Арала (МФСА). После этого, было бы логично установить прямое экспертное взаимодействие по линии профильных ведомств и соответствующих институтов, в том числе в рамках Международного фонда. Налаживание кооперации является ключевым фактором недопущения западных конкурентов в чувствительную для стран региона сферу.

Ориентация наших соседей – Таджикистана, также обладающего мощными водными ресурсами, на тесное сотрудничество с такими институтами как ЮСАИД и ВБ, пока не привело к эффективному решению проблемы, в связи с чем страны ЦА должны искать тех партнеров, которые смогут предложить реальные шаги. Иначе деструктивные силы используют водные проблемы в своих политических интересах.