Электронная очередь: Руководству Минздраву посоветовали сходить в ЦОН

В редакцию vb.kg обратилась наша читательница Мира, которая пожаловалась на электронную очередь в поликлинике №8 в Бишкеке. По ее словам, ее невестка с больным ребенком записалась на прием к врачу в 15.10 часов.

К ее приезду там уже выстроилась живая очередь, которая не хотела пропускать тех, кто был записан онлайн. Читательница просит Минздрав упорядочить вопрос приема больных.

"Если электронная очередь не эффективна, то нужно рассмотреть другие варианты. Почему в тех же ЦОНах удалось решить этот вопрос и туда можно спокойно записаться в очередь из дома. Потом когда приходишь на назначенное время, на табло выходит твой номер. При этом живая очередь воспринимает это спокойно. Может руководству Минздрава стоит сходить в один из ЦОНов и глянуть, как там все это работает. Все просто, главное иметь желание", - говорит Мира.