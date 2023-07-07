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Вблизи границы Кыргызстана выявили незаконный крупный склад ГСМ

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ГКНБ КР 4 июля 2023 года на приграничном участке кыргызско-казахской государственной границы выявлен крупный склад реализации незаконного импортируемых горюче-смазочных материалов, оборудованный под автозаправочную станцию без соответствующих разрешительных и регистрационных в государственных органах документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время совместно с работниками Государственной налоговой службы проводятся необходимые мероприятия по документирования выявленных фактов, а также установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету".


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URL: https://www.vb.kg/430957
Теги:
ГКНБ, ГСМ, Кыргызстан
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