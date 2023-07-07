Вблизи границы Кыргызстана выявили незаконный крупный склад ГСМ

ГКНБ КР 4 июля 2023 года на приграничном участке кыргызско-казахской государственной границы выявлен крупный склад реализации незаконного импортируемых горюче-смазочных материалов, оборудованный под автозаправочную станцию без соответствующих разрешительных и регистрационных в государственных органах документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время совместно с работниками Государственной налоговой службы проводятся необходимые мероприятия по документирования выявленных фактов, а также установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету".