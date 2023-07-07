Пофестивалили: кыргызских журналистов "прокачали" для информвойны с РФ

Для большинства жителей нашей страны пятый Центральноазиатский медиафестиваль MediaCAMP Fest, состоявшийся в первые дни июля, прошел незамеченным. Зато для некоторых представителей отечественного журналистского общества это событие является крайне важным и обязательным к посещению, поскольку здесь они встречаются со своими спонсорами и кураторами, которые ознакомят их с новым приемам подрывной информационной деятельности.

Если вам кажется, что MediaCAMP Fest -это про высококлассную журналистику, цеховую солидарность и профессиональную этику, то вы заблуждаетесь. На эту откровенно прозападную тусовку собираются сотрудники изданий, созданных и работающих, благодаря финансированию со стороны различных западных фондов.

Организатором фестиваля выступает американская НКО Internews Network, позиционирующая себя как независимая организация. Хотя nternews существует исключительно за счет средств Агентства по международному развитию (USAID), которое является правительственной организацией и получает средства на свою деятельность напрямую из бюджета США.

Кстати, на содержание самого USAID ежегодно уходит примерно $27 млрд, что равно почти 7 государственным бюджетам Кыргызстана.

Формально MediaCAMP Fest - это фестиваль "для медиаспециалистов направленый на развитие сбалансированной информационной среды с целью повышения уровня открытости молодежи и взрослого населения к обмену идеями, мнениями и точками зрения". Реально же никакого обмена идеями здесь не происходит. Во всяком случае, если они не совпадают с генеральной линией, обозначенную западными спонсорами.

Так что и в этот раз участники фестиваля делились точками зрения на четко заданную тему. И это были вопросы "деколонизации" Центральной Азии, а именно освобождения от всего советского и российского наследия под предлогом "важности деколонизации сознания народов, живших долгое время под имперским притяжением".

Нужно отметить, что эта деколонизаторская повестка родилась неспроста. Таким парадоксальным образом США и страны Европы пытаются отвлечь внимание людей от собственного позорного колониального прошлого и неоколониального настоящего. В результате сегодня отъявленные колонисты и эксплуататоры - обвиняют РФ в своих же грехах.

Кстати, по данным ООН, несмотря "на успех процесса деколонизации", сегодня в мире все еще насчитывается 17 колоний. Это Американское Самоа, Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова США, Гуам, Гибралтар, Западная Сахара, Монтсеррат, остров Святой Елены, острова Кайман, острова Тёркс и Кайкос, Новая Каледония, Питкэрн, Токелау, Французская Полинезия и Фолклендские острова.

Угадайте, кто управляет этими землями? Правильно, Великобритания, США, Новая Зеландия и Франция. И сегодня именно они сегодня скармливают нам бред про необходимость деколонизировать страны Центральной Азии.

Впрочем, люди, умеющие мыслить критически и анализировать все получаемые данные, понимают, что не стоит слепо доверять всему, что говорят и пишут о России кыргызские масс-медиа, финансируемые США и их союзниками. Этого делать нельзя уже только потому, что Соединенные Штаты сегодня не скрывают того, что Россия для них - враг, с которым они ведут как гибридную войну, так и самую настоящую - на территории Украины.

Информационные атаки западных партнеров против России в Центральной Азии имеют очень конкретную цель: разрушить исторические, экономические, политические связи между РФ и странами региона. Создать для России дополнительный стресс, превратив бывших союзников в недружественные государства. Именно поэтому, США сегодня так активно обрабатывают, например, казахов, буквально насаждая в РК идеи о национальной исключительности и т.д., схожие с теми, что помогли в свое время зомбировать украинцев.

Что касается Кыргызстана, то для Запада сегодня основной головной болью является тот факт, что наша страна взяла и четко держит курс на сближение с Москвой. Поэтому американцы и стараются создать и раскачать в КР русофобские настроения, в том числе, продвигая идеи о деколонизации и необходимости избавиться от всего русского и российского.

Подобные попытки предпринимаются постоянно. Помните, как после начала СВО на Украине, начались акции протеста возле российского посольства. Они прекратились только после того, как президент Садыр Жапаров наложил мораторий на проведение подобных акций в стране, и заявил о нейтралитете в отношении событий на Украине.

В тот же период параллельно была развернута массированная информационная кампания по дискредитации России, которая продолжается и сегодня, поскольку Западу не по нутру политика нынешнего руководства Кыргызстана, направленная на сближение с РФ и укрепление связей со стратегическим партнером по всем направлениям. Так на сегодня в Кыргызстане реализуется более 40 крупных проектов с российским участием на 2 миллиарда долларов. Россия построит в республике 9 школ. Кроме того, страны приняли решение о создании совместной системы ПВО. И все это, не говоря уже о том, что в России трудится почти миллион наших соотечественников.

Эта органичная направленность кыргызской внешней политики для стран "свободного мира" не имеет ровным счетом никакого значения, как и наши национальные интересы. Через свои СМИ и НКО они постоянно пытаются подтолкнуть нашу страну к пропасти, надеясь дестабилизировать социально-политическую обстановку и при помощи очередной "цветной революции" привести к власти своих ставленников.

И самое печальное в этой ситуации, что наши журналисты, работающие на прозападные масс-медиа не впервые и с невероятной легкостью принимают на себя роль разрушителей страны. При этом они, совершенно не задумываются о том каковы будут последствия для нашей страны от смены нынешнего внешнеполитического курса и переориентации страны исключительно на Запад. На самом деле, в Центральной Азии США и сателлиты есть только потому, что здесь есть Россия. Если же Запад сможет выдавить РФ, то никаких грантов и финансирований для местных апологетов свободного мира уже не будет, как и стабильности и развития для нашей страны и народа.