В Минэнерго обсудили внедрение электронных квитанций на свет

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев провел рабочее совещание в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

В совещании приняли участие заместители министра Таалайбек Толубаев, Талайбек Байгазиев, директор Службы энергетического надзора при Министерстве энергетики КР Курсантбек Омурбеков, генеральный директор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Алтынбек Рысбеков, а также руководители структурных подразделений и филиалов компании курирующие вопросы сбыта электроэлектроэнергии.

В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

Внедрение электронных счетов квитанций. Совершенствование приложения Мой свет. Снижение коммерческих потерь. Установка умных счетчиков.

Таалайбек Ибраев рассказал о реализуемых задачах по автоматизации и цифровизации процессов электроснабжения, которые позволят развивать сектор, улучшать качество подачи электроэнергии и снижать человеческий фактор в сборе средств за потребленную электроэнергию.

"Установка умных счетчиков и последовательный перевод абонентов к электронным счетам квитанций позволит намного сократить расходы энергоснабжающей компании. К примеру, на распечатку бумажных квитанций, счетов оплаты тратится около 10 тонн бумаги в год, также идут большие расходы на картриджи и содержание инспекторов (контролеров) количество которых, на сегодня составляет более 1300 человек. С внедрением процессов автоматизации все эти расходы возможно эффективно оптимизировать и направлять высвободившиеся средства на обновление подстанций и линий электропередачи", - отметил Таалайбек Ибраев.

В ходе совещания специалисты ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" отчитались по реализации пилотного проекта "Внедрение электронных счетов квитанций в г. Бишкек" и переходу процесса выдачи он-лайн квитанций по другим областям.

По данным ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" дополнительные соглашения о получении электронных квитанций заключены с 183 000 абонентами, а приложение Мой свет скачали 204 000 пользователей. Что касается приложения Мой свет, он будет еще улучшаться и совершенствоваться с учетом предложений абонентов, а также добавляться дополнительные функции, с помощью которых можно будет удаленно подавать он-лайн заявки по услугам компании.

По итогам совещания Таалайбек Ибраев поручил ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" внести предложения по актуализации НПА касательно энергоснабжения, в частности по правилам пользования электроэнергии, а также своевременно устанавливать абонентам умные счетчики. Кроме этого, он напомнил о важности своевременной подготовки электросетевого комплекса к предстоящему зимнему периоду.