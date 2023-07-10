ФОМС: Как медуслуги в Кыргызстане для беременных бесплатны?

С января по июнь месяцы 2023 года по республике было застраховано Полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) 26613 беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, государство, в лице Фонда ОМС, предоставило следующие бесплатные виды медицинских услуг при обращении к семейным врачам:

Взятие на учет по беременности в Центре семейной медицины или в Центре общеврачебной практики.

Оформление Индивидуальной карты беременной.

Оформление и выдача обменной карты беременных.

Консультация, в том числе узких специалистов, осмотр, лечение.

Проведение лабораторно-диагностических исследований.

Профилактический осмотр у стоматолога, выявление проблемы, лечение десен, избавление от камней и налета.

Выдачу Полиса ОМС не застрахованным беременным женщинам.

При госпитализации беременных женщин в родильные дома/отделения, государство предоставляет следующие виды бесплатных медицинских услуг:

Роды

Операция кесарево сечение, в том числе наркоз

Выписка из родильного дома

Справка о рождении ребенка

Госпитализация при возникновении осложнений во время беременности

Госпитализация при возникновении осложнений после родов в течение 10 недель

Проведение лабораторно-диагностических исследований

Предоставление лекарств и медицинских изделий (шприц, спирт, вата, бинт и другое) из Перечня жизенно-важных лекарственных средств (смотри перечень в отделении!).

Кроме этого, с целью профилактики развития порока плода, все застрахованные беременные женщины могут выписать электронный рецепт у семейного врача и купить в аптеках (заключивших договор с Фондом ОМС) фолиевую кислоту со скидкой до 50%, также и другие медикаменты (по показаниям).

Для получения вышеуказанных медицинских услуг, беременным необходимо соблюдать следующие условия:

Встать на учет по беременности в ЦСМ

Застраховаться Полисом ОМС

Иметь обменную карту беременной

Получить направление от семейного врача при возникновении осложнений во время беременности и после родов в течение 10 недель

Иметь документ, подтверждающий личность (паспорт)

"Фонд ОМС оплатил организациям здравоохранения за предоставляемые бесплатные медицинские услуги беременным женщинам в рамках Программы государственных гарантий и Дополнительной программы ОМС. По всем вопросам обращаться на горячую линию 113"- говорится в сообщении ведомства.