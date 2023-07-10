ФОМС: Как медуслуги в Кыргызстане для беременных бесплатны?

С января по июнь месяцы 2023 года по республике было застраховано Полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) 26613 беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, государство, в лице Фонда ОМС, предоставило следующие бесплатные виды медицинских услуг при обращении к семейным врачам:
Взятие на учет по беременности в Центре семейной медицины или в Центре общеврачебной практики.
Оформление Индивидуальной карты беременной.
Оформление и выдача обменной карты беременных.
Консультация, в том числе узких специалистов, осмотр, лечение.
Проведение лабораторно-диагностических исследований.
Профилактический осмотр у стоматолога, выявление проблемы, лечение десен, избавление от камней и налета.
Выдачу Полиса ОМС не застрахованным беременным женщинам.
При госпитализации беременных женщин в родильные дома/отделения, государство предоставляет следующие виды бесплатных медицинских услуг:
Роды
Операция кесарево сечение, в том числе наркоз
Выписка из родильного дома
Справка о рождении ребенка
Госпитализация при возникновении осложнений во время беременности
Госпитализация при возникновении осложнений после родов в течение 10 недель
Проведение лабораторно-диагностических исследований
Предоставление лекарств и медицинских изделий (шприц, спирт, вата, бинт и другое) из Перечня жизенно-важных лекарственных средств (смотри перечень в отделении!).
Кроме этого, с целью профилактики развития порока плода, все застрахованные беременные женщины могут выписать электронный рецепт у семейного врача и купить в аптеках (заключивших договор с Фондом ОМС) фолиевую кислоту со скидкой до 50%, также и другие медикаменты (по показаниям).
Для получения вышеуказанных медицинских услуг, беременным необходимо соблюдать следующие условия:
Встать на учет по беременности в ЦСМ
Застраховаться Полисом ОМС
Иметь обменную карту беременной
Получить направление от семейного врача при возникновении осложнений во время беременности и после родов в течение 10 недель
Иметь документ, подтверждающий личность (паспорт)
"Фонд ОМС оплатил организациям здравоохранения за предоставляемые бесплатные медицинские услуги беременным женщинам в рамках Программы государственных гарантий и Дополнительной программы ОМС. По всем вопросам обращаться на горячую линию 113"- говорится в сообщении ведомства.