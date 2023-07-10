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Посол Аида Исмаилова встретилась с главой Минтруда Южной Кореи

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В Сеуле состоялась встреча посла КР в Республике Корея Аиды Исмаиловой с министром труда и занятости Республики Корея Ли Чжон Сиком. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов, связанных с укреплением и развитием двусторонних отношений в области труда и занятости.

Посол Аида Исмаилова выразила благодарность за поддержку и содействие, оказываемые Республикой Корея в области трудовых отношений между двумя странами. Отметила положительные результаты, достигнутые в рамках системы EPS (Employment Permit System), направленные на содействие трудоустройству и созданию благоприятной среды для осуществления трудовой деятельности. Посол особо подчеркнула важность активизации работы по трудоустройству граждан КР и выразила мнение о необходимости в увеличении количества трудовых контрактов в целях полного использования квот, выделяемых Кыргызстану. Посол также предложила рассмотреть возможность заключения Соглашения о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении для кыргызстанцев, обладающих визой Е-7 (квалифицированная рабочая виза).

В свою очередь, Ли Чжон Сик выразил признание достижений Кыргызстана в области трудоустройства и подчеркнул важность углубления сотрудничества между двумя странами в этой сфере, а также отметил готовность изучить предложения кыргызской стороны.

По итогам встречи, стороны выразили готовность продолжать совместные усилия для укрепления двусторонних отношений и достижения конкретных результатов в области труда и занятости.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по подготовке визита Министра труда и занятости Республики Корея Ли Чжон Сика в Кыргызскую Республику в ближайшее время".


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URL: https://www.vb.kg/431009
Теги:
МИД, Аида Исмаилова, Кыргызстан
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