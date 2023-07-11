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ЕАБР: Кыргызстан сохранит рост экономики до конца 2023 года

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Аналитики ЕАБР пришли к выводу, что к концу года объем ВВП страны увеличится на 4,2 процента. Это на 0,7 процента выше, чем прогнозировалось ими ранее.

Период, в течение которого экономика Кыргызстана переживала стремительный взлет показателей, завершается. По мнению специалистов международных финансовых институтов, в первые месяцы года Кыргызстан сохранял уверенный рост благодаря наплыву иностранных граждан - так называемых "релокантов" - и предпринимателей, переместивших в республику свой бизнес, чтобы избежать санкционного давления. Однако ко второй половине 2023-го положительный эффект от этой миграции себя практически исчерпал. Тем не менее в ЕАБР видят несколько факторов, которые позволят Кыргызстану по-прежнему уверенно и поступательно развиваться.

Во-первых, республика продолжит наращивать объем экспорта на рынки дружественных стран. Во-вторых, в Евразийском банке развития прогнозируют больший приток туристов в КР из стран ближнего зарубежья, что благоприятно скажется на сфере услуг. Рост экономики также поддержат ожидаемый подъем золотодобычи и налогово-бюджетная реформа. Не менее важный фактор, который окажет позитивное влияние на ситуацию в Кыргызстане, - снятие карантинных ограничений в Китае, что оживит торговлю.

В результате Кыргызстан закончит год с показателем инфляции 7,1 процента.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/431014
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан
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