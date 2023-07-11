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Житель Кара-Балты обратился к президенту с просьбой об аудиенции

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- Бермет Таалайбекова
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70-летний житель Кара-Балты Манас Балбаев обратился к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой об аудиенции. По его словам, он почти 20 лет проработал в Карабалтинском аффинажном заводе, где, как он утверждает, заработал себе онкологическое заболевание.

"Из-за несоблюдения экологических требований и тяжелых условий работники получили ощутимый вред здоровья. Работа на заводе привела к росту онкологических заболеваний среди работников. В 2020 году у меня обнаружили рак толстой кишки и мне пришлось пройти череду операций, что привело к частичной слепоте. Моя семья находится в трудной финансовой ситуации. Моя супруга тоже сильно болеет, а 17-летняя дочь после второго класса перестала ходить в школу и подрабатывает в разных местах. Сейчас мы снимаем съемную квартиру. В 2022 году я взял кредит в размере 220 тысяч сомов и ежемесячно отдаю за него почти 9 сомов сомов" - говорится в обращении Балбаева.

Мужчина просит президента Кыргызстана об аудиенции.


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URL: https://www.vb.kg/431015
Теги:
Кара-Балта, президент, экология, Кыргызстан, пострадавшие, Садыр Жапаров
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