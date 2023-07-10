В Кыргызстане начат приём в средние профессиональные учебные заведения

Сегодня, - 10 июня, начат первый тур приёма абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения Кыргызской Республики на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, регистрация и отбор абитуриентов проводится через автоматизированную информационную систему "Абитуриент Online"

За 1,5 часа с начала первого тура 1495 абитуриентов успешно зарегистрировались.

График отбора абитуриентов:

I тур – с 8:00 часов 10 июля до 17:00 часов 20 июля;

II тур –с 8:00 часов 28 июля до 17:00 часов 7 августа;

III тур – с 8:00 часов 14 августа до 17:00 часов 24 августа.