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В Кыргызстане начат приём в средние профессиональные учебные заведения

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, - 10 июня, начат первый тур приёма абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения Кыргызской Республики на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, регистрация и отбор абитуриентов проводится через автоматизированную информационную систему "Абитуриент Online"

За 1,5 часа с начала первого тура 1495 абитуриентов успешно зарегистрировались.

График отбора абитуриентов:

I тур – с 8:00 часов 10 июля до 17:00 часов 20 июля;

II тур –с 8:00 часов 28 июля до 17:00 часов 7 августа;

III тур – с 8:00 часов 14 августа до 17:00 часов 24 августа.


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URL: https://www.vb.kg/431017
Теги:
Министерство образования, образование, Кыргызстан
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