В Бишкеке задержан разыскиваемый член ОПГ из Казахстана

На территории города Бишкек задержан объявленный в межгосударственный розыск член ОПГ "О.И.О.", 1988 г.р., уроженец города Актау, который занимался рейдерским захватом и вымогательством у предпринимателей денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе оперативных мероприятий установлено, что в 2019 году членами ОПГ Казахстана, была организована хищение нефти из законсервированной нефтяной скважины на месторождении. В следствии чего, Департаментом экономического расследования по Мангистауской области РК возбуждено уголовное дело с последующим объявлением в межгосударственный розыск члена ОПГ РК "О.И.О.". Также, "О.И.О." путем вымогательства завладел денежными средствами в сумме 760 тыс. долларов США у гражданина "У.С.М.". В связи с чем, "О.И.О." в целях избегания от уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в составе организованной группы, скрылся от органов следствия РК и далее незаконным путем пересек государственную границу КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Кроме этого, устанавливается законность получения членом ОПГ "О.И.О." гражданства КР, а также покровители из числа сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других противоправных действий "О.И.О." на территории КР.