Талантбек Иманов: работа над Цифровым кодексом КР завершена

Министр цифрового развития КР Талантбек Иманов заявил, что работа над Цифровым кодексом КР завершена. Новостью об этом он поделился на своей странице в фейсбук.

"Подчеркиваю, что Кыргызская Республика стала первой в мире страной, которая разработала Цифровой кодекс. Это уникальный документ правил. Главная цель Цифрового кодекса - это объединение всех цифровых норм в общее правовое поле, что придаст новый импульс развитию экономики и ускорению процессу цифровизации в Республике.

Хочу подчеркнуть, что практическая реализация Цифрового кодекса - задача гораздо сложная и кропотливая. Впереди еще предстоит колоссальная работа по внедрению документа в практическое русло, обучению граждан цифровой грамотности, и я уверен, что шаг за шагом наша совместная работа даст свои плоды.

Уже на этой неделе кодекс будет опубликован на сайте министерства. Приглашаем всех ознакомиться с редакцией Цифрового кодекса на сайте нашего министерства и ждем ваших предложений и замечаний. Мы заинтересованы в том, чтобы все подключились к его обсуждению", - написал он.