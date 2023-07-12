Карыбеков: посредником решения водных вопросов в ЦА должна стать Россия

Полемика вокруг решения водных вопросов в этом году проходит внутри каждой из стран Центральной Азии и Казахстана, причем, как на внутреннем уровне, так и по внешнему контуру внешней политики. В экспертном сообществе Кыргызстана рзвучиваются самые разные точки зрения о том кто и как должен решать эти проблемы,

Вода в странах Центральной Азии стала одной из самых "горячих" тем нынешнего лета. Перебои с водоснабжением населения Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана вывели данные вопросы на межгосударственный региональный уровень, отметил директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков.

- В парламенте Казахстана уже предлагают в срочном порядке привлечь водные ресурсы из приграничных рек России, - напомнил спикер.

По его словам, с учетом тех сложностейв использовании, распределении и сохранении водных ресурсов, которые на протяжении всех лет независимости испытывает Кыргызстан, безусловно, важна международная поддержка. Однако вопрос в том, с кем из ключевых зарубежных партнеров региона взаимодействие в данном направлении может стать наиболее оптимальным и эффективным. Сегодня интерес к водной проблематике проявляют практически все мировые центры силы.

- Некоторые международные эксперты считают, что в Вашингтон заинтересован сделать водную проблематику одним из приоритетов своей внешней политики, соответственно, взяв на себя роль лидера в обеспечении "Глобальной водной безопасности". В этой связи, уже сейчас США пытаются навязать мировому сообществу мысль о том, что процесс сокращения гидроресурсов будет провоцировать острые противостояния вплоть до вооруженных конфликтов, если американская сторона не будет их регулировать, - поделился информацией И. Шестаков.

Он также обратил внимание, что уже есть примеры действий США в африканских странах, где по линии ЮСАИД разработали "стратегию справедливости в сфере водных ресурсов и климата".

- Американские специалисты агентства заявляют, что благодаря проделанной ими работе в регионе значительно снижена вероятность конфликтов из-за воды. Подобная модель, по мнению Вашингтона, должна применяться во всем мире, - добавил эксперт.

Как отметила в свою очередь председатель ОФ "GreenEnergy" Анара Султангазиева, согласно прогнозам американских специалистов, к 2030 году в мире будет дефицит питьевой воды, а к 2040-м годам во многих регионах мира, включая Центральную Азию, за воду будут конфликты и даже войны.

- С нехваткой питьевой воды мы столкнулись уже в этом году – раньше прогнозируемого периода, да и конфликт с Таджикистаном, который, по сути, тоже связан с водой, это тоже "первая ласточка" прогнозируемых американцами событий, - сказала спикер.

Стоит отметить, что сведения о том, что к 2030 году практически половина населения Земли будет испытывать нехватку питьевой воды легли в основу плана действий Белого дома по "Глобальной водной безопасности". Более того на их основании Вашингтон намерен развернуть сбор данных о состоянии и потенциале гидроресурсов стран мира под предлогом оказания помощи по защите их водных запасов развивающимся странам, призывы которых создать Фонд по возмещению им убытков, нанесенных развитыми государствами, при этом США игнорируют. Такой подход может говорить лишь о том, что Вашингтон нацелен исключительно на получение доступа к чужому гидроресурсам, тем более, что в самих Штатах набирает обороты водный кризис.

При этом не исключено, что "водная экспансия" будет осуществляться в ультимативной форме и сопровождаться разжиганием "водных" конфликтов, прежде всего, в зонах влияния стран, являющихся геополитическими конкурентами Запада. В связи с чем можно сделать вывод, что западные страны на самом деле не заинтересованы в решении водных проблем в ЦА, скорее всего, водная тематика будет активно использоваться ими для оказания давления на политической руководство стран региона, наращивание социального напряжения. А это значит, что если центральноазиатские государства решат присоединиться к инициативам США, они рискуют остаться без необходимых водных ресурсов.

В этой связи Кыргызстану необходимо выстраивать международное сотрудничество для решения водных проблем, исходя из своих национальных интересов.

- У нас сейчас многое делается под диктовку международных финансовых доноров, которые в каждый проект или программу прописывают свои критерии и компоненты, и если мы допустим их к нашей воде, то будем пользоваться своим стратегическим ресурсом по их указке, - подчеркнула руководитель ОО "Таза табигат" Анара Дауталиева.

Вместе с тем она подчеркнула необходимость обеспечения справедливого доступа и распределения гидроресурсов в регионе, в противном случае Центральная Азия рискует столкнуться с реальными проблемами с водой.

- Нам нужно разработать краткосрочный, среднесрочный и дальнесрочный проект по рациональному использованию водных ресурсов, и Россия может выступить здесь и в качестве наблюдателя, и в качестве основного донора, - поделилась мнением спикер.

Отчасти поддержал эту мысль председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в ЦА Эрнест Карыбеков, который отметил, что западные страны вряд ли могут предложить эффективные программы для решения водных проблем в регионе, учитывая отсутствие с их стороны реальной заинтересованности в данном процессе.

- Это факт, что западная Бреттон-Вудская экономическая модель, в принципе, за годы независимости всю нашу экономику разрушила: это приватизация и продажа государственных объектов, заводов, фабрик и т.д. Потом и за энергетику взялись. В итоге множества реформ, рекомендованных нам западными партнерами, водой в Кыргызстане сейчас занимаются очень многие госструктуры, но ответственности по факту никто из них не несёт, в связи с чем, я думаю,так легко и продвигается "зеленая" идеология, - отметил спикер.

По факту зеленая энергетика – это компонент разрушения нашей экономики и нашейгосударственности, уверен эксперт, поскольку она не дает реального эффекта.

- Во-первых это мусор, стеклопластик ветреных лопастей или солнечные коллекторы не утилизируются – это химические отходы, и их надо куда-то девать. Во-вторых, это дорогостоящая игрушка, которая не может дать возможности для аккумулирования воды, таким образом, чтобы ее хватало и для экономического, и для социального потребления всего центральноазиатского региона. Поэтому, продвигая "зеленую" повестку, Запад продолжает разрушать и нашу экономику, и нашу энергетику. Они говорят,чтобы мы не строили традиционные тепловые станции, мол, это негативно влияет на климат. И все верят в эту сказку, тогда как транснациональные финансовые корпорации зарабатывают на этом колоссальные деньги. Нам можно было бы об этом думать, если бы у нас не было своих энергоресурсов, а у нас есть уголь и вода, которые надо эффективно использовать, - подчеркнул Эрнест Карыбеков.

Он подчеркнул, что с каждым годом водные проблемы только усугубляются, поскольку, обретя независимость, каждая республика стала вести свою экономическую политику с учетом собственных национальных интересов.

- Кыргызстан 90% электроэнергии производит на каскаде Токтогульской ГЭС, естественно, больше энергии нам нужно в зимнее время, поэтому и воду мы сбрасываем не для ирригации. В этой связи соседние государства понастроили много искусственных водохранилищ, так называемых, водных контр регуляторов. В том же Арнасайском понижениина территории Узбекистана, где раньше была пустая впадина, сейчас накопилось более 40 млрд кубометров воды, которая должна была находиться в Аральском море, - пояснил спикер.

Решением для Кыргызстана, по его словам, может стать строительство альтернативной базовой электростанции на угольном месторождении Кара-Кече, благодаря которой страна, вырабатывая дешевую электроэнергию на угле параллельно с Токтогульской ГЭС, сможет и электроэнергией себя обеспечить, и воду для ирригации для всей ЦА сохранить.

- Далее мы должны отделить воду от энергетики и создать государственное или национальное предприятие "Вода", и в его распоряжение отдать все водохранилища нашей республики. Нам всем нужно понять, что вода – это не просто какой-то ресурс, это национальное достояние, ценность которого мы должны оценить. В Казахстане, России, Узбекистане каждый куб воды имеет цену, а у нас нет. Сейчас мы этого сделать, конечно, не сможем, потому что в любом случае вынуждены сбрасывать ее порожняком в осенне-зимний период. Но если мы построим электростанцию, она станет регулятором воды. Этот проект отобьется за 3-4 года, мы сможем собрать воду, и ту часть, которая необходима соседям, мы сохраним до начала вегетационного периода, а они должны нам будут заплатить за ее хранение. Пока мы не оценим эту национальную ценность, мы будем также расточительно и иррационально пользоваться этим ценным продуктом, - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Россия могла бы инвестировать средства в строительство электростанции на Кара-Кече, и тем самым стать активным участником решения водных проблем в Центральной Азии. Что касается обсуждаемого сегодня проекта по перенаправлению излишек воды из Сибири в ЦА, то его Э. Карыбеков считает достаточно сложным и требующим четких научных обоснований.

- Это очень сложный проект, но я думаю рано или поздно Россия им займется. Там подтапливает территории, и излишек воды можно было бы, конечно, направить в ЦА, но нужны научные обоснования. В советское время ряд ученых поддерживали этот проект, а ряд ученых были против. Сейчас нужно взвесить все обоснования и уже тогда принимать решение, - пояснил спикер.

Между тем он подчеркнул, что водная проблематика лежит не только в социально-экономической плоскости, она касается и политической сферы, поскольку в ближайшее время управлять всем центральноазиатским регионом будет тот, кто будет управлять водными вопросами.

- Например, ЮСАИД и Всемирный Банк в Душанбе и Бишкеке всегда говорят одно по водно-энергетической проблематике: вы же у истоков стоите, вы должны иметь оплату и так далее. А когда они проводят встречи в Астане или Ташкенте, то говорят, что вода для Казахстана или Узбекистана должна быть бесплатной, то есть создают конфликт. Тот же проект CASA-1000, я изначально говорил, что он ведет к конфликту между центральноазиатскими государствами. Это проект, который специально создан для генерирования конфликтных условий. По соглашению, мы должны выдавать определенные объемы электроэнергии, но если мы сбросим воду не в тот период, в вегетационный период соседним государствам не будет хватать воды. Есть и другие аналогичные проекты с изначально заложенным в них конфликтным потенциалом, - поделился мнением Эрнест Карыбеков.

В этой связи он подчеркнул необходимость поддерживать мир,поскольку ключом к решению проблемы являются именно добрососедские отношения: "В целях купирования имеющихся разногласий между странами ЦА необходимо выработать единую стратегию водопользования в регионе, а для этого нужно максимально интегрироваться, но самостоятельно сделать это очень сложно, как показали последние 30 лет. Посредником здесь могла бы выступить Россия

Напомним, что в Бишкеке прошел круглый стол: "Реалии и перспективы решения водных проблем Кыргызстана в контексте межгосударственного сотрудничества Центральной Азии", организованный Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при Спикере ЖК КР.