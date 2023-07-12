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В Бишкеке пройдут Дни российского кино

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С 14 по 16 июля в Бишкеке, в кинотеатре "Ала-Тоо" пройдут Дни российского кино под брендом Russian Film Festival. Программа мероприятия включает комедийные, приключенческие и анимационные фильмы. Об этом сообщает пресс-служба Роскино.

"Мероприятие под брендом Russian Film Festival в Кыргызстане пройдет уже в третий раз. В прошлом году Дни российского кино собрали более 1,5 тысячи зрителей. Дни российского кино в Кыргызстане организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Любители комиксов смогут оценить новую историю из киновселенной Bubble – "Гром: Трудное детство", фильм-приквел к картине "Майор Гром: Чумной доктор", вышедшей в 2021 году. В основе сюжета лежит серия комиксов издательства Bubble Comics. История про неподкупного полицейского, который борется с преступностью на улицах Петербурга, стала хитом за рубежом. В июле 2021 года "Майор Гром: Чумной Доктор" вышел на Netflix, где уже на следующий день возглавил международный топ фильмов, а затем попал в ТОП-10 в 80 странах.

Порцию смеха и хорошего настроения гарантируют комедии "Родители строгого режима" про перевоспитание мэра города, и "Я худею". Юные зрители смогут погрузиться в мир захватывающих приключений на сеансах мультфильмов "Чинк: Хвостатый детектив" и "Три богатыря и Конь на троне" (вошел в ТОП-10 самых кассовых фильмов в российском прокате по итогам 2022 года).

Регистрация на показы доступна по ссылке.

Справка: Russian Film Festival (https://rff.online) – дни российского кино за рубежом, которые проводятся РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 2020 года. Основная цель RFF – знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино разных жанров и сериалов до анимации и документальных фильмов. В 2020-2022 гг. фестиваль прошел в 30 странах, собрав почти 6,5 миллионов зрителей. Формат Russian Film Festival включает как онлайн-показы, так и офлайн-мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/431066
Теги:
кино, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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