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В Кыргызстане введен запрет на рекламу энергетических напитков

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане введен запрет на рекламу энергетических напитков. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, 3 июля 2023 года президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым подписан закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рекламе". Данным законом вводится запрет на рекламу энергетических напитков.

Справка: Энергетические напитки это тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, которые имеют схожий состав - вода, сахар, кофеин, минералы, витамины и такие стимуляторы, как гуарана, таурин и женьшень. Риск для здоровья, в основном, обусловлен высоким содержанием сахара и кофеина. Некоторые из энергетиков содержат до 100 мг кофеина в одной порции, что в 8 раз больше, чем обычная порция кофе (12 мг). При употреблении напитка возникает риск повышения сахара в крови и скачков артериального давления, особенно опасен для несовершенолетнего возраста. Одна банка энергетика, например, содержит в себе 27 ложек сахара. Если употреблять эти напитки каждый день и не по одной, то диабет и другие страшные заболевания в будущем неминуемы.

Также при регулярном употреблении этого напитка нарушается работа сердечно-сосудистой системы, влияет на ритм и по истечении времени возникает риск увеличения сердца.


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URL: https://www.vb.kg/431074
Теги:
закон, президент, реклама, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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