"Азаттык Медиа" удалил материал о конфликте на кыргызско-таджикской границе

Издание "Азаттык Медиа" удалило на всех своих ресурсах видеоматериал о конфликте на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября 2022 года под названием "Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана АЗИЯ", который содержал недостоверные сведения. Об этом сообщает пресс-служба МКИСиМП КР.

"В связи с удалением данного материала с недостоверной информацией, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и Учреждение "Азаттык Медиа" прекратили все судебные разбирательства, ограничения в установленном законом порядке в отношении "Азаттык Медиа" будут сняты.

Соответствующее мировое соглашение сегодня, 12 июля, утверждено Бишкекским городским судом.

Напомним, что ранее Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики временно приостановило работу сайта "Азаттык Медиа".

Это было обусловлено тем, что "Азаттык Медиа" отказывались удалять недостоверный материал, противоречащий национальным интересам Кыргызской Республики".