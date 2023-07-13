В Кыргызстане будут проводить операции по пересадке почек

В Кыргызстане будут проводить операции по пересадке (трансплантации) почек. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель службы информационной политики Администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его словам, кыргызстанцам приходится тратить большие суммы денег для проведения операции за границей.

"Эта проблема волновала президента КР Садыра Жапарова и недавно в рамках переговоров был решен вопрос о проведении операций по трансплантации органов. В Бишкек прибыли 120 специалистов из Турции..

Прибывших из Турции медиков разместят в государственной гостинице "Семетей". Операции будут проводиться в Больнице кыргызско-турецкой дружбы "Достук" и сейчас там готовят необходимые лаборатории. .

Например, если в Беларуси стоимость операции составляет 65 тысяч долларов и в Турции 25 тысяч долларов, то в Бишкеке она составит 7 тысяч долларов. Такая стоимость является самой дешевой среди стран Центральной Азии.

Приезжие специалисты обучат местных врачей и поделятся своим опытом.

Первая операция пройдет в августе этого года", - написал Орунбеков.