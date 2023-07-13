Погода
$ 87.72 - 88.28
€ 95.62 - 96.62

В Кыргызстане будут проводить операции по пересадке почек

73  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане будут проводить операции по пересадке (трансплантации) почек. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель службы информационной политики Администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его словам, кыргызстанцам приходится тратить большие суммы денег для проведения операции за границей.

"Эта проблема волновала президента КР Садыра Жапарова и недавно в рамках переговоров был решен вопрос о проведении операций по трансплантации органов. В Бишкек прибыли 120 специалистов из Турции..

Прибывших из Турции медиков разместят в государственной гостинице "Семетей". Операции будут проводиться в Больнице кыргызско-турецкой дружбы "Достук" и сейчас там готовят необходимые лаборатории. .

Например, если в Беларуси стоимость операции составляет 65 тысяч долларов и в Турции 25 тысяч долларов, то в Бишкеке она составит 7 тысяч долларов. Такая стоимость является самой дешевой среди стран Центральной Азии.

Приезжие специалисты обучат местных врачей и поделятся своим опытом.

Первая операция пройдет в августе этого года", - написал Орунбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431083
Теги:
операция, Турция, Кыргызстан, больница, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  