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В Баткене проходит обучающий семинар по предотвращению торговли людьми

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В Баткенской области стартовал 2-х дневный обучающий семинар. Обучение проходят сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные милиции и инспекторы по делам несовершеннолетних Баткенской области, сообщает пресс-служба МВД КР.

Тема тренинга: "Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми".

В мероприятие, проходящем при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), участвуют начальник Управления ГУУР МВД КР полковник милиции Марлис Джумабаев, начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР полковник милиции Нуржан Адылова и представители Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC).

Семинар направлен на разработку национального механизма обращения с жертвами торговли людьми, проведение проактивных расследований и принятие совместных усилий по установлению фактов торговли людьми, в том числе детьми. Также, изучение международного и национального

законодательства.

"Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми, как на родине, так и за рубежом. Сегодня многие жертвы торговли людьми сталкиваются с невежеством и непониманием в своих попытках получить помощь",- отметил Марлис Джумабаев.

Вместе с этим, Марлис Джумабаев подчеркнул, что реализован ряд мероприятий, направленных на противодействие преступной деятельности, связанной с похищениями людей, торговлей людьми. Он озвучил, что противодействие торговле людьми остается приоритетной областью

сотрудничества, основанного на общепризнанных принципах и нормах международного права и отвечающего национальным и региональным интересам.

В ходе семинара участники изучили теоретические и практические компоненты, получили возможность анализировать тематические исследования, состоялись практические упражнения.

Данное мероприятие предоставило необходимую площадку для обсуждения и определения единого вектора реализации поставленных задач, а также повышения уровня сотрудничества.

Отметим, семинар продлится с 12 по 14 июля 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/431086
Теги:
Баткенская область, МВД, торговля людьми, Кыргызстан
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