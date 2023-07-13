Федерация легкой атлетики КР признана одной из самых прогрессирующих в Азии

В Бангкоке (Таиланд) проходит 25-й Азиатский конгресс по легкой атлетике. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики КР, передает Sport АКИpress.

11 июля прошел избирательный съезд, на котором президент федерации Канат Аманкулов был награжден золотым значком за лидерство. Генеральный секретарь Мелис Надыров был награжден юбилейной медалью Азиатской ассоциации.

Также Федерация легкой атлетики Кыргызстана была отмечена как прогрессирующий член года Азиатской федерации.

12-16 июля будет проходить чемпионат Азии с участием кыргызстанских спортсменов.