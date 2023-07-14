МИД КР прокомментировал резолюцию Европарламента "О подавлении СМИ в КР"

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики прокомментировало резолюцию Европейского парламента "О подавлении СМИ и свободы слова в Кыргызстане". По данным ведомства, данный документ отражает несоответствующее действительности восприятие положения дел в Кыргызстане.

"Досадно, что при подготовке данной резолюции инициаторы документа не запрашивали у кыргызской стороны уточнений или дополнительной информации.

Необъективная, основанная на однобоких оценках и поверхностная резолюция рассматривается как давление на страну и предпринимаемые Кыргызской Республикой меры по поддержанию демократии, основных прав и свобод граждан с учетом национальных традиций и устоев. Авторы резолюции, возможно и намеренно, не учли уже решенный в судебном порядке вопрос вокруг "Азаттык Медиа", а также то обстоятельство, что перечисляемые законопроекты находятся лишь на стадии обсуждения, в том числе с участием широкого круга представителей гражданского общества. Вызывает недоумение и ряд других пунктов резолюции, по которым не отражены объективная оценка и подходы в их решении в соответствии с национальным законодательством, в том числе предусматривающим независимость ветвей власти Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика ценит высокий уровень сотрудничества и взаимодействия с Европейским Союзом. Намерены и далее принимать меры для сохранения этой позитивной динамики и, несмотря на подобные односторонние и однобокие решения, не учитывающие мнение партнера, воздерживаться от подобной практики, которая может нанести урон и негативно отразиться на сотрудничестве.

Между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом установлены постоянные механизмы сотрудничества, в том числе межпарламентские комитеты и диалог по правам человека. Эти встречи проводятся на регулярной и транспарентной основе.

В ближайшее время планируется визит делегации Комитета по международным делам Европарламента в Кыргызстан, а также очередное заседание Межпарламентского комитета сотрудничества, в рамках которого рассчитываем получить ответы на эти вопросы, в том числе, о передовой практике ЕС по борьбе с языком ненависти, фейковой информацией и пропагандой войны, контролю контента и др.

Свобода слова и защита прав человека являются одним из главных приоритетов Кыргызской Республики. Будучи активным участником международного сообщества и членом Совета ООН по правам человека, Кыргызстан последовательно работает над укреплением демократии, прав человека, верховенства закона и продолжает выполнять свои международные обязательства", - говорится в обращении МИД КР.