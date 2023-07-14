Сотрудники СБНОН МВД сожгли более 94 тонны конопли, сообщает пресс-служба ведомства.

"В июле 2023 года в рамках операции "Мак 2023" был проведен 1-й этап операции под названием "Кара-куурай".

В ходе оперативно-профилактических мероприятий под названием "Кара-куурай" в целях уничтожения растений дикорастущей конопли на территории Кыргызской Республики сформированы 71 бригады в составе сотрудников органов прокуратуры и местного самоуправления в количестве 1231 человека.

Всего по республике исследовано 2006 гектаров земли, скошено и уничтожено путем сжигания 94 тонны 22 кг конопли. Из них по городу Бишкек скошено - 2,8 ГА уничтожено путем сжигания -3 тонны 420кг, по Чуйской области скошено - 8,5 ГА, уничтожено путем сжигания -7 тонн 400кг, по

Иссык-Кульской и Нарынской областям скошено - 114 ГА, уничтожено путем сжигания -38 тонн 727кг, по Таласской области скошено - 0,5 ГА, уничтожено путем сжигания - 1 тонна, по Жалал-Абадской области скошено - 428,8 ГА, уничтожено путем сжигание - 25 тонн 500кг., по Ошской области скошено - 9,5 ГА, уничтожено путем сжигания - 8 тонн 675 кг., по Баткенской области скошено - 28,5 ГА., уничтожено путем сжигания - 9 тонн 300 кг".