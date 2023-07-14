Погода
$ 87.70 - 88.30
€ 95.62 - 96.62

Сотрудники СБНОН МВД сожгли более 94 тонны конопли

248  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники СБНОН МВД сожгли более 94 тонны конопли, сообщает пресс-служба ведомства.

"В июле 2023 года в рамках операции "Мак 2023" был проведен 1-й этап операции под названием "Кара-куурай".

В ходе оперативно-профилактических мероприятий под названием "Кара-куурай" в целях уничтожения растений дикорастущей конопли на территории Кыргызской Республики сформированы 71 бригады в составе сотрудников органов прокуратуры и местного самоуправления в количестве 1231 человека.

Всего по республике исследовано 2006 гектаров земли, скошено и уничтожено путем сжигания 94 тонны 22 кг конопли. Из них по городу Бишкек скошено - 2,8 ГА уничтожено путем сжигания -3 тонны 420кг, по Чуйской области скошено - 8,5 ГА, уничтожено путем сжигания -7 тонн 400кг, по

Иссык-Кульской и Нарынской областям скошено - 114 ГА, уничтожено путем сжигания -38 тонн 727кг, по Таласской области скошено - 0,5 ГА, уничтожено путем сжигания - 1 тонна, по Жалал-Абадской области скошено - 428,8 ГА, уничтожено путем сжигание - 25 тонн 500кг., по Ошской области скошено - 9,5 ГА, уничтожено путем сжигания - 8 тонн 675 кг., по Баткенской области скошено - 28,5 ГА., уничтожено путем сжигания - 9 тонн 300 кг".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431109
Теги:
МВД, Кыргызстан, конопля
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  