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В Польше задержали планировавшего теракт 18-летнего исламиста

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Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего юношу, который планировал совершить теракт. Об этом 14 июля сообщило агентство PAP.

Задержанным оказался гражданин республики, принявший ислам в 2022 году. Он поддерживал связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) и планировал атаковать госучреждение.

Молодого человек задержали 16 июня в Нижней Силезии.

"Подозреваемый поддерживал постоянный контакт с людьми, которые утверждали, что являются представителями ИГ. Задержанный действовал заодно с ними", - сообщили в спецслужбах.

Дома у злоумышленника прошли обыски. У него нашли оборудование для создания пояса смертника.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/431128
Теги:
Польша, теракт
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