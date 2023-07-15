Погода
$ 87.60 - 88.31
€ 98.27 - 99.27

Глава Счетной палаты КР встретился с президентом ВОА Польши

387  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась встреча председателя Счетной палаты КР Алмазбека Акматова с делегацией Высшего органа аудита Республики Польша во главе с президентом Марианом Банасом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в состав делегации также вошли советники президента ВОА Войцех Кутыла и Гжегорж Хабер, а также старший менеджер IDI (Инициатива развития) INTOSAI (Международная организация высших органов аудита) Йостейн Теллнес.

Целью визита делегации ВОА Республки Польша и IDI INTOSAI является работа над совместным проектом, направленным на повышение институционального развития Счетной палаты Кыргызской Республики.

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Счетной Палатой Кыргызской Республики и Высшим органом аудита Республики Польша, а также трехстороннее соглашение в рамках Глобальной инициативы по подотчетности высших органов аудита (GSAI) о сотрудничестве между Счетной Палатой Кыргызской Республики, Высшим органом аудита Республики Польши и Инициативой развития INTOSAI. Указанные соглашения предоставят возможность для эффективного сотрудничества в части обмена опытом в области методологии и порядка осуществления внешнего государственного аудита, взаимодействия в сфере совершенствования профессиональных навыков, обмена информационно-справочными материалами, организации и проведения консультаций, совместных исследований и совместных (параллельных) аудиторских мероприятий, семинаров, конференций и рабочих встреч.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации вышеназванных соглашений, которые касаются улучшения методологической базы в соответствии с международными стандартами аудита, обучения сотрудников и поддержки процессов аудита с использованием цифровизации.

Алмазбек Акматов выразил признательность делегации Высшего органа аудита Республики Польши и представителю Инициатива развития INTOSAI за поддержку и проявил надежду на успешное сотрудничество в реализации совместного проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431131
Теги:
Польша, сотрудничество, Кыргызстан, Счетная палата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  