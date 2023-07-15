Глава Счетной палаты КР встретился с президентом ВОА Польши

В Бишкеке состоялась встреча председателя Счетной палаты КР Алмазбека Акматова с делегацией Высшего органа аудита Республики Польша во главе с президентом Марианом Банасом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в состав делегации также вошли советники президента ВОА Войцех Кутыла и Гжегорж Хабер, а также старший менеджер IDI (Инициатива развития) INTOSAI (Международная организация высших органов аудита) Йостейн Теллнес.

Целью визита делегации ВОА Республки Польша и IDI INTOSAI является работа над совместным проектом, направленным на повышение институционального развития Счетной палаты Кыргызской Республики.

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Счетной Палатой Кыргызской Республики и Высшим органом аудита Республики Польша, а также трехстороннее соглашение в рамках Глобальной инициативы по подотчетности высших органов аудита (GSAI) о сотрудничестве между Счетной Палатой Кыргызской Республики, Высшим органом аудита Республики Польши и Инициативой развития INTOSAI. Указанные соглашения предоставят возможность для эффективного сотрудничества в части обмена опытом в области методологии и порядка осуществления внешнего государственного аудита, взаимодействия в сфере совершенствования профессиональных навыков, обмена информационно-справочными материалами, организации и проведения консультаций, совместных исследований и совместных (параллельных) аудиторских мероприятий, семинаров, конференций и рабочих встреч.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации вышеназванных соглашений, которые касаются улучшения методологической базы в соответствии с международными стандартами аудита, обучения сотрудников и поддержки процессов аудита с использованием цифровизации.

Алмазбек Акматов выразил признательность делегации Высшего органа аудита Республики Польши и представителю Инициатива развития INTOSAI за поддержку и проявил надежду на успешное сотрудничество в реализации совместного проекта.