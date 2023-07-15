Открылась памятная доска первому Бизнес-омбудсмену КР Робин Орд-Смиту

В Министерстве экономики и коммерции состоялось мероприятие в честь памяти первого Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики господина Робин Орд-Смит. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на торжественной церемонии открытия памятной доски присутствовали заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, посол Великобритании в Кыргызской Республике Николас Боулер, представители дипломатического корпуса и других государственных органов.

Министр Д. Амангельдиев приветствовал всех на торжественном мероприятии, приуроченный открытию памятной доски в честь первого Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики Робин Орд-Смит.

Господин Робин Орд-Смит в истории Кыргызской Республики стал первым Бизнес-омбудсменом Кыргызской Республики - уполномоченным лицом по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности Кыргызской Республики с 2019 по 2022 годы.

Далее министр отметил, что до вступления в должность Бизнес-омбудсмена, более 30 лет он посвятил дипломатической службе, занимая многочисленные дипломатические посты, в том числе был послом Великобритании в Кыргызстане (2015-2018 гг.).

В период своей работы Робин Орд-Смит внес значительный вклад в защиту прав и интересов бизнеса Кыргызской Республики, а также в развитии двусторонних отношений Кыргызстана с Великобританией и другими странами. Он всячески оказывал поддержку