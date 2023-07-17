Президент Академии наук КР: История людей ничему не учит

С президентом Академии наук Кыргызстана Канатбеком Ермековичем мы долго говорили о состоянии кыргызской науки, о внимании к ученым со стороны государства и, конечно же, о том, какие проблемы волнуют научные силы всего мира…

О турецком землетрясение и взаимодействии с российскими учеными

– Канатбек Ермекович! Вы не только возглавляете Академию наук Кыргызстана, но и являетесь директором института сейсмологии, и конечно, хочется начать диалог с Вами именно с вопроса о развитии сейсмологии в республике. Не скроем, что события в Турции заставляют сегодня смотреть на науку иначе, чем, скажем, несколько лет назад. Все вдруг вспомнили, что надо и работающие станции наблюдения иметь, и не жалеть финансирование на исследовательские проекты. Чему Вас, как представителя науки, научила трагедия в Турции…

– Я понял в который раз, что история людей ничему не учит. Ведь в том месте, где произошла эта трагедия, уже и не раз происходили подобные ЧП. И несмотря на это, люди строились в этих же местах так, как будто там вообще ничего не было: ни землетрясений, ни опыта строительства, ни контроля!

Я скажу вам больше как гражданин, а не только ученый: надо заставлять людей заботиться о сохранности своей жизни и сохранности чужой жизни. Иначе они быстро скатываются, извините, в разгильдяйство и пофигизм.

Возможно, сказал резко, но как объяснить тот факт, что в колонне многоэтажного дома, который развалился в Турции, имелось только четыре тонких арматуры? Это было видно в одном из роликов, которые показывали по ТВ... Ослабление контроля и, вероятно, коррупция в строительстве привели к тому, что там погибло несколько тысяч граждан этой страны...

– Продолжая разговор о турецкой трагедии, хочется Вам пожелать больше тем для исследований и поводов проводить научные конференции и совместные работы с российскими коллегами. Кстати, как развивается это сотрудничество? Какие есть общие проекты, а самое главное, какие результаты?..

– Недавно я был в Москве, где принимал участие во Втором евразийском экономическом форуме и, воспользовавшись возможностью, провел встречу с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. Это была очень плодотворная встреча. Мы поговорили о многих проблемах науки, обсудили возможные совместные проекты, которые мы могли бы выполнить совместно с российскими учеными. В частности, мы говорили о том, что сегодня одним из важнейших направлений науки, которое востребовано обществом, является экология.

Так у нас, в Кыргызстане, особенно волнует состояние нашей горной жемчужины – озера Иссык-Куль.

Вы знаете, что это очень красивое, чистое, высокогорное озеро, расположенное на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Оно ежегодно привлекает огромное количество туристов.

Но озеро бессточное. В него втекает около 80 рек и речушек, но ни одна не вытекает! И один из главных вопросов, на который сегодня нужно ответить: а сколько туристов может вместить Иссык-Кульская впадина, в которой расположено одноименное озеро, чтобы они не стали наносить непоправимый вред экологии водоема? 2 миллиона, 10 миллионов? Я понимаю, что чем больше туристов, тем лучше для экономики страны, но не причиним ли мы вред озеру-бренду нашей страны?

С Геннадием Яковлевичем мы договорились о том, что создадим совместный проект по изучению проблем Иссык-Куля и начнем совместные исследования в этой области. Кроме этого, у нас наметился еще ряд интересных проектов.

Деньги на воду

– Если говорить о деятельности Академии наук Кыргызстана, то мы обратили внимание на работу диссертационных советов в различных научных организациях, входящих в академию. Это говорит о том, что возрождается престиж кыргызской научной школы? Или мы имеем дело с каким-то другим феноменом?

– Что касается работы диссертационных советов, то их активность (если это действительно активность) никак не связана с возрождением престижа кыргызской науки. Возьмем, к примеру, геологические науки. В последние годы количество диссертаций, защищенных в этих областях, резко пошло вниз. И связано это с тем, что, к сожалению, финасирование на эти научные направления государство практически не выделяет. Научные работники вынуждены уходить в китайские, канадские, австралийские фирмы, которые добывают полезные ископаемые у нас в стране, потому что там высокая зарплата... А в науке – увы! Зарплата научного сотрудника составляет около 10–12 тысяч сомов, на эти деньги, конечно, можно прожить, но очень и очень трудно. А вот количество диссертационных работ, например по экономике или медицине, действительно возросло. Опять же, связано ли это с улучшениями в экономике страны или с медицинским обслуживанием населения – вопрос риторический...

– Конечно, наука как двигатель фундаментальных исследований должна создавать большое подспорье для решения практических проблем в экономике. Их в Кыргызстане много – это экология, энергетика большая и малая и, конечно же, водные ресурсы. Недавно на "ВЭС 24" было большое интервью с сотрудниками Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Кыргызской Республики. Рецептов решения водных проблем в Азии много. В частности, в Казахстане предлагают повернуть реки из Сибири, другие, используя западные технологии, видят панацею в так называемой зеленой энергетике. В 2012 году Вы предупреждали власти Кыргызстана и Азии о грозящей катастрофе. Из-за повышения температуры заметно сокращается площадь ледников. Вот что Вы говорили по этому поводу:

"Абсолютно точно доказано, что в Чаткальской впадине их площадь за последние 30 лет уменьшилась на 26 процентов, – объясняет Канатбек Абдрахматов. – На южном берегу Иссык-Куля – на 11, а на северном – на 18 процентов. Очевидно, через несколько лет там будут проблемы с водой. На южном берегу Иссык-Куля в этом отношении пока все более-менее спокойно. Здесь ледников больше. Но ко мне уже обращались люди, живущие в селах на южном берегу озера. Они не могут понять, что происходит. Обычно в речках и арыках было полно воды, а теперь ее нет. И, судя по всему, ситуация будет только ухудшаться". И далее Вы говорили, что проблему не решить, если не прекратить интенсивное использование водных ресурсов. По сути, надо экономить…

– Да, к сожалению, это так. И это связано с глобальным потеплением. Ледники сокращаются, воды становится меньше, и если не предпринять каких-то решительных действий, то через 30 лет многие села лишатся источников и будут вынуждены перебираться в более водообеспеченные места. У нас, в академии наук, есть несколько проектов, выполнение которых могло бы смягчить эту проблему, например, переброска воды из бассейна реки Нарын в Иссык-Кульскую впадину, в районе Кумтора или же строительство обводного канала в долине реки Нарын, в районе села Куланак и другие.

Кстати, нельзя не затронуть проблемы, связанные с разработкой месторождения Кумтор. Сейчас эти проблемы видны не так выпукло, не так остро. Но они встанут во весь рост после окончания разработки месторождения. Ведь золото когда-нибудь закончится. Люди уедут, заберут свои вагончики, столбы, а хвостохранилище останется. И его надо будет содержать в порядке, следить за уровнем воды в озере Петрова, принимать превентивные меры в случае возможного прорыва воды из него и т.д. Кто будет это делать? При этом для всего этого нужна специальная служба с оборудованием, транспортом. Дальше вопросы: кто защитит урановые отходы в Каджи-Сае, Мин-Куше, Майли-Сае?

"Для всякого дела есть свое время!"

– Мы знаем, что Вы не сторонник того, чтобы проблемы превращали в идеологическое оружие, но сегодня ряд западных НПО использует ряд проблемных факторов в Кыргызстане для своих целей. К примеру, тезис "снижение углеводородной активности приведет к сворачиванию многих отраслей промышленности…"

– Это сложная проблема. Зеленая экономика – это модное нынче направление и, несомненно, в этом есть свои резоны. Но для всякого дела есть свое время! Вот сейчас в Европе, в некоторых странах вынуждены восстанавливать угольные шахты и законсервированные нефтехранилища, потому что энергии, получаемой из так называемых зеленых источников, недостаточно.

А решение водной проблемы снижением углеродной активности, мне кажется, вообще какой-то оголтелый популизм.

– Мы живем в период многополярного мира, который в том числе скажется и на дальнейшем развитии научных школ, технологий. Каким Вы видите сотрудничество академии наук с Вашими коллегами из других стран, в чем, на Ваш взгляд, должны сосредоточить усилия ученые всего мира?

– Мы сотрудничаем с учеными многих стран: России, Китая, США, Англии, Франции, Японии, Южной Кореи и других. И сотрудничество разное. Начиная с совместных экспедиций и заканчивая строительством совместных научных институтов и кафедр.

Не все, но многие темы совместных исследований так или иначе приходят к одному: ученых всего мира волнует проблема глобального потепления, влияние этого процесса на изменение климата, на экологию и попытки понять варианты возможного развития человечества в будущем.