Погода
$ 87.78 - 88.23
€ 98.38 - 99.27

Президент Академии наук КР: История людей ничему не учит

306  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С президентом Академии наук Кыргызстана Канатбеком Ермековичем мы долго говорили о состоянии кыргызской науки, о внимании к ученым со стороны государства и, конечно же, о том, какие проблемы волнуют научные силы всего мира…

О турецком землетрясение и взаимодействии с российскими учеными

– Канатбек Ермекович! Вы не только возглавляете Академию наук Кыргызстана, но и являетесь директором института сейсмологии, и конечно, хочется начать диалог с Вами именно с вопроса о развитии сейсмологии в республике. Не скроем, что события в Турции заставляют сегодня смотреть на науку иначе, чем, скажем, несколько лет назад. Все вдруг вспомнили, что надо и работающие станции наблюдения иметь, и не жалеть финансирование на исследовательские проекты. Чему Вас, как представителя науки, научила трагедия в Турции…

– Я понял в который раз, что история людей ничему не учит. Ведь в том месте, где произошла эта трагедия, уже и не раз происходили подобные ЧП. И несмотря на это, люди строились в этих же местах так, как будто там вообще ничего не было: ни землетрясений, ни опыта строительства, ни контроля!

Я скажу вам больше как гражданин, а не только ученый: надо заставлять людей заботиться о сохранности своей жизни и сохранности чужой жизни. Иначе они быстро скатываются, извините, в разгильдяйство и пофигизм.

Возможно, сказал резко, но как объяснить тот факт, что в колонне многоэтажного дома, который развалился в Турции, имелось только четыре тонких арматуры? Это было видно в одном из роликов, которые показывали по ТВ... Ослабление контроля и, вероятно, коррупция в строительстве привели к тому, что там погибло несколько тысяч граждан этой страны...

– Продолжая разговор о турецкой трагедии, хочется Вам пожелать больше тем для исследований и поводов проводить научные конференции и совместные работы с российскими коллегами. Кстати, как развивается это сотрудничество? Какие есть общие проекты, а самое главное, какие результаты?..

– Недавно я был в Москве, где принимал участие во Втором евразийском экономическом форуме и, воспользовавшись возможностью, провел встречу с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. Это была очень плодотворная встреча. Мы поговорили о многих проблемах науки, обсудили возможные совместные проекты, которые мы могли бы выполнить совместно с российскими учеными. В частности, мы говорили о том, что сегодня одним из важнейших направлений науки, которое востребовано обществом, является экология.

Так у нас, в Кыргызстане, особенно волнует состояние нашей горной жемчужины – озера Иссык-Куль.

Вы знаете, что это очень красивое, чистое, высокогорное озеро, расположенное на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Оно ежегодно привлекает огромное количество туристов.

Но озеро бессточное. В него втекает около 80 рек и речушек, но ни одна не вытекает! И один из главных вопросов, на который сегодня нужно ответить: а сколько туристов может вместить Иссык-Кульская впадина, в которой расположено одноименное озеро, чтобы они не стали наносить непоправимый вред экологии водоема? 2 миллиона, 10 миллионов? Я понимаю, что чем больше туристов, тем лучше для экономики страны, но не причиним ли мы вред озеру-бренду нашей страны?

С Геннадием Яковлевичем мы договорились о том, что создадим совместный проект по изучению проблем Иссык-Куля и начнем совместные исследования в этой области. Кроме этого, у нас наметился еще ряд интересных проектов.

Деньги на воду

– Если говорить о деятельности Академии наук Кыргызстана, то мы обратили внимание на работу диссертационных советов в различных научных организациях, входящих в академию. Это говорит о том, что возрождается престиж кыргызской научной школы? Или мы имеем дело с каким-то другим феноменом?

– Что касается работы диссертационных советов, то их активность (если это действительно активность) никак не связана с возрождением престижа кыргызской науки. Возьмем, к примеру, геологические науки. В последние годы количество диссертаций, защищенных в этих областях, резко пошло вниз. И связано это с тем, что, к сожалению, финасирование на эти научные направления государство практически не выделяет. Научные работники вынуждены уходить в китайские, канадские, австралийские фирмы, которые добывают полезные ископаемые у нас в стране, потому что там высокая зарплата... А в науке – увы! Зарплата научного сотрудника составляет около 10–12 тысяч сомов, на эти деньги, конечно, можно прожить, но очень и очень трудно. А вот количество диссертационных работ, например по экономике или медицине, действительно возросло. Опять же, связано ли это с улучшениями в экономике страны или с медицинским обслуживанием населения – вопрос риторический...

– Конечно, наука как двигатель фундаментальных исследований должна создавать большое подспорье для решения практических проблем в экономике. Их в Кыргызстане много – это экология, энергетика большая и малая и, конечно же, водные ресурсы. Недавно на "ВЭС 24" было большое интервью с сотрудниками Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Кыргызской Республики. Рецептов решения водных проблем в Азии много. В частности, в Казахстане предлагают повернуть реки из Сибири, другие, используя западные технологии, видят панацею в так называемой зеленой энергетике. В 2012 году Вы предупреждали власти Кыргызстана и Азии о грозящей катастрофе. Из-за повышения температуры заметно сокращается площадь ледников. Вот что Вы говорили по этому поводу:

"Абсолютно точно доказано, что в Чаткальской впадине их площадь за последние 30 лет уменьшилась на 26 процентов, – объясняет Канатбек Абдрахматов. – На южном берегу Иссык-Куля – на 11, а на северном – на 18 процентов. Очевидно, через несколько лет там будут проблемы с водой. На южном берегу Иссык-Куля в этом отношении пока все более-менее спокойно. Здесь ледников больше. Но ко мне уже обращались люди, живущие в селах на южном берегу озера. Они не могут понять, что происходит. Обычно в речках и арыках было полно воды, а теперь ее нет. И, судя по всему, ситуация будет только ухудшаться". И далее Вы говорили, что проблему не решить, если не прекратить интенсивное использование водных ресурсов. По сути, надо экономить…

– Да, к сожалению, это так. И это связано с глобальным потеплением. Ледники сокращаются, воды становится меньше, и если не предпринять каких-то решительных действий, то через 30 лет многие села лишатся источников и будут вынуждены перебираться в более водообеспеченные места. У нас, в академии наук, есть несколько проектов, выполнение которых могло бы смягчить эту проблему, например, переброска воды из бассейна реки Нарын в Иссык-Кульскую впадину, в районе Кумтора или же строительство обводного канала в долине реки Нарын, в районе села Куланак и другие.

Кстати, нельзя не затронуть проблемы, связанные с разработкой месторождения Кумтор. Сейчас эти проблемы видны не так выпукло, не так остро. Но они встанут во весь рост после окончания разработки месторождения. Ведь золото когда-нибудь закончится. Люди уедут, заберут свои вагончики, столбы, а хвостохранилище останется. И его надо будет содержать в порядке, следить за уровнем воды в озере Петрова, принимать превентивные меры в случае возможного прорыва воды из него и т.д. Кто будет это делать? При этом для всего этого нужна специальная служба с оборудованием, транспортом. Дальше вопросы: кто защитит урановые отходы в Каджи-Сае, Мин-Куше, Майли-Сае?

"Для всякого дела есть свое время!"

– Мы знаем, что Вы не сторонник того, чтобы проблемы превращали в идеологическое оружие, но сегодня ряд западных НПО использует ряд проблемных факторов в Кыргызстане для своих целей. К примеру, тезис "снижение углеводородной активности приведет к сворачиванию многих отраслей промышленности…"

– Это сложная проблема. Зеленая экономика – это модное нынче направление и, несомненно, в этом есть свои резоны. Но для всякого дела есть свое время! Вот сейчас в Европе, в некоторых странах вынуждены восстанавливать угольные шахты и законсервированные нефтехранилища, потому что энергии, получаемой из так называемых зеленых источников, недостаточно.

А решение водной проблемы снижением углеродной активности, мне кажется, вообще какой-то оголтелый популизм.

– Мы живем в период многополярного мира, который в том числе скажется и на дальнейшем развитии научных школ, технологий. Каким Вы видите сотрудничество академии наук с Вашими коллегами из других стран, в чем, на Ваш взгляд, должны сосредоточить усилия ученые всего мира?

– Мы сотрудничаем с учеными многих стран: России, Китая, США, Англии, Франции, Японии, Южной Кореи и других. И сотрудничество разное. Начиная с совместных экспедиций и заканчивая строительством совместных научных институтов и кафедр.

Не все, но многие темы совместных исследований так или иначе приходят к одному: ученых всего мира волнует проблема глобального потепления, влияние этого процесса на изменение климата, на экологию и попытки понять варианты возможного развития человечества в будущем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431159
Теги:
Академия наук, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  