Вблизи границы Кыргызстана обнаружена аппаратура для майнинга криптовалюты

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда 16 июля 2023 года обнаружили аппаратуру для майнинга криптовалюты вблизи государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В ходе несения службы на окраине населенного пункта Жаны-Шаар Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничный наряд обнаружил неизвестное оборудование, которое находилось на территории насосной станции водного хозяйства.

Прибывшие на место сотрудники территориального подразделения ГКНБ КР установили, что аппаратура предназначена для майнинга криптовалюты.

После оформления соответствующих документов аппаратура была изъята и передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства".