В кыргызском сегменте Интернета появились документы о просьбе Киева к ряду стран о передаче кассетных боеприпасов для поражения российских войск. Среди стран фигурируют Австралия, Австрия, Финляндия, Грузия, Япония, Молдова, Швеция и Швейцария. Издание VB.KG заинтересовалось и изучила документы.

Вот только пара государств, к которым Украина обращается за запрещенным вооружением, как например Австрия, заявляли, что не будет оказывать Киеву военную поддержку по причине своего нейтрального статуса. Его ранее придерживалась и Швейцария, но недавно власти этой страны разрешили реэкспорт вооружения на Украину.

В документе с просьбами о поставках запрещенных Конвенциями о запрете противопехотных мин (Оттава 1997 г.) и III Декларацией к Гаагским конвенциям (Гаага, 1899 г.) кассетных боеприпасов фигурирует фамилия и подпись сотрудника миссии Украины в НАТО полковника Александра Гайворонского. Личность его давно вызывает вопросы.

Среди опасных запросов Киева особо отмечаются:

RSMK -7MA - выстрел к РПГ- 7 с фосфорной начинкой RLV-SMK-4 - выстрел для подствольного гранатомёта с фосфорной начинкой (ручной гранатомёт MSGL. Является мощным полуавтоматическим оружием, предназначенным для стрельбы гранатами типа M406.) M375A3 - 80 мм мина для миномёта с фосфорным зарядом M722A1 - 60 мм мина для миномёта с фосфорным зарядом MON - 50 - противопехотная мина 45*39 HP Bullets - экспансивные пули 62*39 HP Bullets

- экспансивные пули, или как их еще называют "цветы смерти". В момент попадания в цель она резко увеличивается в диаметре, многократно усиливая поражающий эффект. Выстрел экспансивной пули, как правило, приводил к летальному исходу, поскольку, раскрываясь, она увеличивала очаг поражения тканей, оставаясь при этом внутри тела, в то время, как обычная пуля проходила навылет. Подобные пули были запрещены на основании декларации, которая была принята в Гааге еще в 1899 году, вступила в силу 29 июля 1899 года. Позднее запрет на их использование был повторен в 1907 году Второй Гаагской мирной конвенцией. Они входят в пятерку самых опасных вооружений в мире.

Процент несрабатывания таких кассетных боеприпасов в конфликтах последнего времени составляет от 10% до 40%. Неразорвавшиеся суббоеприпасы часто взрываются, когда их перемещают или просто трогают, что представляет серьезную опасность для гражданских лиц и увеличивает количество летальных исходов среди них.

Подобная заявка со стороны Украины не первая. В середине февраля этого года вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития инфраструктуры Александр Кубраков на Мюнхенской конференции потребовал от западных стран предоставить Киеву запрещенные кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы.

"Почему мы не можем их использовать? Это наша территория", – приводили его слова различные издания. То, что на этой территории будут в мучениях погибать их же граждане, Кубракова тоже не смущала.

Затем и вовсе власти Украины запросили кассетную бомбу MK-20. До этого в январе Турция поставила Украине кассетные боеприпасы двойного назначения, которые были разработаны США и производились в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве. И за это время запросы только растут.

Уверенность требований подобного вооружения Киевом неудивительна. По сообщениям военных обозревателей, они уже ни единожды применяли "запрещенку" в Донецке и Луганске. Это несло огромные потери среди мирного населения, но власти Киева эти жертвы волновали мало.

В прошлом году российскими военными в Мариуполе был найден склад с боеприпасами на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича. Среди них были МОН-50 и МОН-90. Еще ранее в Луганской народной республике военные сообщили об обнаружении в освобожденных районах боеприпасов, запрещенных Оттавской конвенцией. Речь об осколочных заградительных минах и противопехотных минах кругового поражения. Кроме того, в апреле один из военнослужащих Народной милиции ЛНР рассказал, что при обстрелах города Попасная в Донбассе ВСУ использовали кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

США, согласившись на поставки кассетных боеприпасов, фактически признались в совершении военных преступлений на Украине.

Наглость властей Незалежной поддержали не все страны. Великобритания, Испания, Канада и Новая Зеландия выступили против использования таких вооружений. И хотя Киев заявляет, что не будет использовать подобные боеприпасы (зачем тогда просить?), это очередная ложь. По последним сообщениям, 11 июня, ВСУ уже ударили кассетными боеприпасами по городу Токмак в Запорожской области. То есть, обстреливают свои же территории. И сейчас новая партия, по сообщению Пенгтагона, уже доставлена в Киев.

И после этого у кого-то еще остались вопросы по целям и причинам СВО?