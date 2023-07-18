Аннулированы призы 51 победителя лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

По решению межведомственной наблюдательной комиссии лотереи, итоги первого тура розыгрыша, проходившего с 26 июня по 1 июля, по 51 призу были аннулированы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Такое решение комиссия приняла по результатам проверки победителей на предмет соблюдения ими условий, выявив нарушения требований Лотереи.

В частности, аннулированы следующие выигрыши: 1 электромобиль, 1 путевка за рубеж, 21 iPhone14, 19 смартфонов, 8 ноутбуков и 1 фен марки Дайсон.

Согласно данным комиссии, победители аннулированных призов сканировали кассовые чеки ККМ организаций, где они работают/ли. Вместо выдачи кассовых чеков потребителям они сканировали их для собственного участия в лотерее.

Поэтому 51 участник лотереи не получит свои выигрыши. Аннулированные призы перейдут в призовой фонд второго тура, который состоится с 25 по 30 декабря.

Напомним, что первый этап розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" проходил с 26 июня по 1 июля, в результате которого были определены 1183 победителя ценных призов, включая 10 электромобилей и 3 путевки в Дубай на двоих.

Второй этап розыгрыша состоится с 25 по 30 декабря, где будут разыграны 1244 приза, в том числе 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен марки Дайсон.

Для участия в лотерее достаточно скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию. Затем через приложение необходимо сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг.