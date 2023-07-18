Погода
$ 87.60 - 88.15
€ 98.38 - 99.27

Аннулированы призы 51 победителя лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

157  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По решению межведомственной наблюдательной комиссии лотереи, итоги первого тура розыгрыша, проходившего с 26 июня по 1 июля, по 51 призу были аннулированы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Такое решение комиссия приняла по результатам проверки победителей на предмет соблюдения ими условий, выявив нарушения требований Лотереи.

В частности, аннулированы следующие выигрыши: 1 электромобиль, 1 путевка за рубеж, 21 iPhone14, 19 смартфонов, 8 ноутбуков и 1 фен марки Дайсон.

Согласно данным комиссии, победители аннулированных призов сканировали кассовые чеки ККМ организаций, где они работают/ли. Вместо выдачи кассовых чеков потребителям они сканировали их для собственного участия в лотерее.

Поэтому 51 участник лотереи не получит свои выигрыши. Аннулированные призы перейдут в призовой фонд второго тура, который состоится с 25 по 30 декабря.

Напомним, что первый этап розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" проходил с 26 июня по 1 июля, в результате которого были определены 1183 победителя ценных призов, включая 10 электромобилей и 3 путевки в Дубай на двоих.

Второй этап розыгрыша состоится с 25 по 30 декабря, где будут разыграны 1244 приза, в том числе 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен марки Дайсон.

Для участия в лотерее достаточно скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию. Затем через приложение необходимо сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431173
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  